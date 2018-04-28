Проезд от Москвы до Солнечногорска вновь подорожал

Как известно, на настоящий момент платная магистраль, соединяющая столицу нынешнюю со столицей бывшей, разбита на несколько отдельных участков. Москвичам, естественно, больше всего интересна ситуация на ближайшем к ним отрезке, между прочим ведущем к одному из самых загруженных аэропортов — «Шереметьево».

Так вот, повода для праздничной радости у них нет. Специально под майские каникулы Северо-Западная концессионная компания решила повысить тарифы на этом участке. Причем, поднять стоимость проезда, не мелочась — разом на 50 рублей. Ну, счастливым обладателям транспондеров вышла скидка. С их счетов будут списывать только по 40 целковых.

Таким образом, в пятницу вечером, когда действуют максимальные тарифы, проезд до Солнечногорска обойдется в 480 рублей. Цена по абонементу на 10 поездок остается без изменений — 350 рублей, на 20 поездок — 320 рублей, а на 30 поездок — 280 рублей.

Тарифы для грузовых автомобилей и автобусов не изменились.