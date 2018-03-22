Проезд по М11 Москва-Питер оценили в 3 рубля за километр

Платная автомагистраль М11 «Москва-Санкт-Петербург» после завершения строительства протянется от московской МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Санкт-Петербурга. Ее общая протяженность составит 669 км. Cтоимость проезда по этому шоссе должна составить около 3 рублей за километр. Таким образом, общие затраты владельца среднестатистической легковушки на путешествие между столицами на собственной машине будет сопоставимо с ценой билета в бизнес-классе скоростного поезда «Сапсан».

Дело в том, что автовладельцу, помимо непосредственно платы за пользование дорогой, придется еще раскошелиться на покупку топлива для своего авто, а это еще около 2000 рублей. Таким образом, поездка из Москвы в Питер потребует от него выложить как минимум 4000 рублей, не считая амортизации износа узлов и агрегатов машины. А стоимость места в вагоне «Сапсана» начинается от 2000 рублей.