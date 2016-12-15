Москвичи игнорировали митинг против платных парковок в городе

И не надо теперь ругать в курилках «грабительскую» и «антисоциальную» политику руководства города. Ведь если бы она бала таковой, то на площади, в том числе и Пушкинскую, вышло бы как минимум раз в десять больше недовольных. Особенно если учесть, что нынешняя общегородская акция была довольно серьезно подготовлена.

Да, о ней практически не писала пресса, но сотни активистов активно распространяли в десятке столичных районах листовки о дате и времени проведения митинга. О нем писали очень посещаемые интернет-ресурсы, включая портал «АвтоВзгляд», да и весьма известные персоны агитировали граждан через свои странички в соцсетях выступить единым фронтом против г-на Ликсутова и его присных. Откликнулось, как уже было сказано, не более 3000 тысяч человек (кстати, нацгвардия совершенно не мешала активным горожанам волеизъявляться и не перекрывала подходы к точке волеизъявления).

И тут можно говорить о вечной лени и аполитичности жителей Первопрестольной, о полном «пофигизме» «понаехавших», подводить теории и базы под это явление. Но факт остается фактом — десяткам тысяч столичных водителей глубоко наплевать, что очень скоро они будут выкладывать немалые деньги за стоянку на любом клочке столичного асфальта. А значит — хорошо живем, дорогие товарищи. Богато. Как в Европе.