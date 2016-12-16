Правительство не поддержало законопроект об отмене транспортного налога для многодетных семей

И эту инициативу можно было бы признать крайнее благородной и актуальной, если бы не ряд «но». Во-первых, и сегодня во многих российских регионах многодетные освобождены от уплаты этого сбора. Во-вторых, в ряде из них разрешено не платить за авто с мощностью двигателя до 250 л.с. В-третьих, согласно нашему налоговому кодексу, даже в тех субъектах, где налог не отменен, муниципальные органы власти имеют право его значительно снижать (а в Госдуме так и вообще лежит законопроект, отменяющий траспортный налог для всех).

Наконец, этот налог не отменен в таких зажиточных регионах, как Тюменская область, Красноярский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан и др. И наоборот, он отсутствует в бедных провинциях, таких как Республика Хакасия, Алтайский край, Амурская, Кировская. Мурманская, Орловская, Саратовская, Ярославская области. О чем думают депутаты заксобраний пухнущих от денег провинций, если их дотационные коллеги могут позволить своим хилым бюджетам отказаться от побора ради высших целей? Хотя, конечно, укротит их сверхжадность актом государственного масштаба так же было бы не лишним.