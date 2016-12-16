Правительство не поддержало законопроект об отмене транспортного налога для многодетных семей

Фото whatsupfagans.com
Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, освобождающий одного из родителей, усыновителей или опекунов, имеющих в составе семьи трех и более детей не старше 18 лет. При этом льгота распространяется только на одну машину с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.

Михаил Ростарчук

И эту инициативу можно было бы признать крайнее благородной и актуальной, если бы не ряд «но». Во-первых, и сегодня во многих российских регионах многодетные освобождены от уплаты этого сбора. Во-вторых, в ряде из них разрешено не платить за авто с мощностью двигателя до 250 л.с. В-третьих, согласно нашему налоговому кодексу, даже в тех субъектах, где налог не отменен, муниципальные органы власти имеют право его значительно снижать (а в Госдуме так и вообще лежит законопроект, отменяющий траспортный налог для всех).

Наконец, этот налог не отменен в таких зажиточных регионах, как Тюменская область, Красноярский край, Республика Татарстан, Республика Башкортостан и др. И наоборот, он отсутствует в бедных провинциях, таких как Республика Хакасия, Алтайский край, Амурская, Кировская. Мурманская, Орловская, Саратовская, Ярославская области. О чем думают депутаты заксобраний пухнущих от денег провинций, если их дотационные коллеги могут позволить своим хилым бюджетам отказаться от побора ради высших целей? Хотя, конечно, укротит их сверхжадность актом государственного масштаба так же было бы не лишним.

Фото peacecreekprairie.files.wordpress.com

Другое дело, что от этого бы пострадали те города и веси, где любая налоговая копеечка на счету. Последнее, кстати, понимают и в правительстве страны, давшем отрицательный отзыв на законопроект, в котором, в частности, сказано, что «реализация законопроекта приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, источники возмещения которых в представленных на рассмотрение материалах не определены».

Но если «соколы Жириновского» действительно хотя помочь многодетным семьям, им лучше настаивать на том, чтобы последние могли использовать материнский капитал в том числе и на покупку автомобиля. Транспортная проблема у большинства многодетных стоит очень остро, а без машины в семьях с тремя и большим количеством детей просто никуда. А ведь за 350 000 рублей вполне можно купить простенькую LADA, или использовать эти деньги как первый взнос на приобретение в кредит более продвинутой модели АВТОВАЗа. Заодно и отечественного производителя можно очень здорово поддержать. Даже если его продукцию приобретет хотя бы четверть из 1 615 999 многодетных российских семей.

бюджетные авто
16 декабря 2016
4395