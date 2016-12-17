Полицейские застукали в авто голую преподавательницу с учеником

Стражи порядка обратили внимание на автомобиль, стоящий на одной из пустующих парковок города, и в результате проверки обнаружили в нем полураздетую 46-летнюю преподавательницу высшей школы имени Сигарроа в компании со своим учеником.

Как сообщил журналистам CBS шериф Джо Баеза, владелица авто Лаура Мишель Лосано поначалу пыталась скрыть факт присутствия в салоне машины еще одного пассажира, однако в ходе досмотра выяснилось, что педагог была не одна. На заднем диване беззастенчиво прятался 16-летний учащийся того же колледжа, который подтвердил полицейским, что с преподавателем их связывают не только уроки, но и интимная близость.