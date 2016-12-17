Полицейские застукали в авто голую преподавательницу с учеником

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Довольно любопытный случай произошел в американском Лоредо — техасские полицейские задержали обнаженную учительницу английского языка, совращавшую несовершеннолетнего студента в собственной машине.

Мирон Горин

Стражи порядка обратили внимание на автомобиль, стоящий на одной из пустующих парковок города, и в результате проверки обнаружили в нем полураздетую 46-летнюю преподавательницу высшей школы имени Сигарроа в компании со своим учеником.

Как сообщил журналистам CBS шериф Джо Баеза, владелица авто Лаура Мишель Лосано поначалу пыталась скрыть факт присутствия в салоне машины еще одного пассажира, однако в ходе досмотра выяснилось, что педагог была не одна. На заднем диване беззастенчиво прятался 16-летний учащийся того же колледжа, который подтвердил полицейским, что с преподавателем их связывают не только уроки, но и интимная близость.

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После допроса школьник был отправлен домой к родителям, а задержанная отпущена под залог. Ей предъявлено обвинение в совращении малолетних, и по законам штата «преподавалке» грозит наказание в виде заключения под стражу.

Что примечательно, несколько месяцев назад в Техасе уже был зафиксирован похожий случай, но с «отягчающими последствиями» — учительница одного из колледжей Александрия Вера, забеременев от 13-летнего ученика, подалась в бега. Причем блюстителям порядка пришлось немало повозиться, чтобы арестовать бежавшую от правосудия дамочку.

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17 декабря 2016
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