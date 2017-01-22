Полицейские остановили машину, напичканную боевым оружием

Фото: pixabay.com
Сотрудники полиции в районе подмосковного Одинцово для плановой проверки документов остановили автомобиль Peugeot. Поведение водителя и пассажира иномарки стражам порядка показалось странным, и они досмотрели салон.

Мирон Горин

В результате обыска из машины были изъяты две большие сумки, в которых находились несколько десятков единиц огнестрельного оружия. В частности, 22 пистолета, 30 «магазинов» и около 1000 патронов, а также шесть боевых винтовок и пистолет-пулемет.

Помимо прочего, находкой правоохранителей стали без малого 100 всевозможных вспомогательных аксессуаров для ведения стрельбы в различных условиях. В отношении задержанных заведено уголовное дело по ст. 222 Уголовного кодекса РФ за незаконное хранение оружия.

суд, безопасность дорожного движения, арест, проверка документов, дорога, ГИБДД
22 января 2017
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