Полицейские остановили машину, напичканную боевым оружием

В результате обыска из машины были изъяты две большие сумки, в которых находились несколько десятков единиц огнестрельного оружия. В частности, 22 пистолета, 30 «магазинов» и около 1000 патронов, а также шесть боевых винтовок и пистолет-пулемет.

Помимо прочего, находкой правоохранителей стали без малого 100 всевозможных вспомогательных аксессуаров для ведения стрельбы в различных условиях. В отношении задержанных заведено уголовное дело по ст. 222 Уголовного кодекса РФ за незаконное хранение оружия.