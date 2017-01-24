«Скорой помощи» разрешат глушить радиоприемники автомобилей

— Метод передачи связан с перехватом сигнала RDS радиоприемника в автомобилях, — пояснил «Коммерсанту» суть технологии начальник управления связи, оповещения и автоматизированных систем департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Сергей Мартышков. — Можно прервать музыку, оставить приемник включенным и передать сообщение водителю. Хотя на данный момент готовой технологии нет, производители предлагают различные решения, начиная с головной станции, заканчивая мобильными ретрансляторами, вплоть до задействования канала RDS и имитации его работы автомобилями экстренных оперативных служб. По сути, речь идет о создании стандарта для всех экстренных оперативных служб, поэтому работы проводятся под эгидой Минкомсвязи…
Однако стоит ли тратить на разработку и внедрение системы бюджетные деньги — большой вопрос. Во-первых, сегодня далеко не на всех автомобильных приемниках есть функция RDS, а на тех, где она имеется, ее при желании можно отключить. Во-вторых, сегодня очень многие водители не включают радио, предпочитая слушать свою музыку из смартфона или с флешки, благо USB-разъемы сегодня имеются в самых бюджетных — в том числе и отечественных — автомобилях.