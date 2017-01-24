«Скорой помощи» разрешат глушить радиоприемники автомобилей

Фото Дмитрий Каторжнов
На волне последних скандалов с непропуском автомобилистами машин «Скорой помощи», столичные власти и Минкомсвязь выступили с предложением, согласно которому медицинские автомобили оснастят аппаратурой, способной перехватывать сигнал Radio Data System (RDS) в приемниках автомобилей, чтобы, заглушив передачу, потребовать уступить дорогу. Ряд экспертов уже усомнились в целесообразности инициативы.

Александр Ростарчук

— Метод передачи связан с перехватом сигнала RDS радиоприемника в автомобилях, — пояснил «Коммерсанту» суть технологии начальник управления связи, оповещения и автоматизированных систем департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы Сергей Мартышков. — Можно прервать музыку, оставить приемник включенным и передать сообщение водителю. Хотя на данный момент готовой технологии нет, производители предлагают различные решения, начиная с головной станции, заканчивая мобильными ретрансляторами, вплоть до задействования канала RDS и имитации его работы автомобилями экстренных оперативных служб. По сути, речь идет о создании стандарта для всех экстренных оперативных служб, поэтому работы проводятся под эгидой Минкомсвязи…

Однако стоит ли тратить на разработку и внедрение системы бюджетные деньги — большой вопрос. Во-первых, сегодня далеко не на всех автомобильных приемниках есть функция RDS, а на тех, где она имеется, ее при желании можно отключить. Во-вторых, сегодня очень многие водители не включают радио, предпочитая слушать свою музыку из смартфона или с флешки, благо USB-разъемы сегодня имеются в самых бюджетных — в том числе и отечественных — автомобилях.

Фото Максим Берштейн

Наконец, насколько безопасным будет такое вмешательство в личную жизнь водителя? Представьте себе, что вы после тяжелого рабочего дня настроились на радиостанцию, передающую релаксирующую музыку, вместо которой в салон неожиданно врывается громкое и жесткое требование уступить дорогу (как будто кто-то шутки ради тихо подкрался сзади и громко крикнул). Шок, испуг… И если водитель в это время совершает какой-то маневр, до ДТП — рукой подать. Ситуация вполне реальна.

Ведь по одному из сценариев подобные требования «скорая» будет передавать не только отдельно взятому впереди идущему автомобилю, но транслировать их на целые улицы и районы. И если водители пяти-шести машин, идущих перед «скорой», и не слышат за громкой музыкой вой сирены, но хотя бы видят медиков в зеркалах заднего вида и значит готовы к «сеансу радиосвязи», то остальных врачи «возьмут на испуг» с самыми, повторимся, непредсказуемыми последствиями.

Кроме того, отморозков, не уступающих дорогу эскулапам, откровенно немного даже в быдлеющей на глазах России — и именно поэтому каждый подобный случай вызывает широкий общественный резонанс. И стоит ли из-за них огород городить? Может быть на сэкономленные деньги купить новые реанимобили?..

ПДД, технология
24 января 2017
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