«Скорой помощи» разрешат глушить радиоприемники автомобилей

Наконец, насколько безопасным будет такое вмешательство в личную жизнь водителя? Представьте себе, что вы после тяжелого рабочего дня настроились на радиостанцию, передающую релаксирующую музыку, вместо которой в салон неожиданно врывается громкое и жесткое требование уступить дорогу (как будто кто-то шутки ради тихо подкрался сзади и громко крикнул). Шок, испуг… И если водитель в это время совершает какой-то маневр, до ДТП — рукой подать. Ситуация вполне реальна.

Ведь по одному из сценариев подобные требования «скорая» будет передавать не только отдельно взятому впереди идущему автомобилю, но транслировать их на целые улицы и районы. И если водители пяти-шести машин, идущих перед «скорой», и не слышат за громкой музыкой вой сирены, но хотя бы видят медиков в зеркалах заднего вида и значит готовы к «сеансу радиосвязи», то остальных врачи «возьмут на испуг» с самыми, повторимся, непредсказуемыми последствиями.

Кроме того, отморозков, не уступающих дорогу эскулапам, откровенно немного даже в быдлеющей на глазах России — и именно поэтому каждый подобный случай вызывает широкий общественный резонанс. И стоит ли из-за них огород городить? Может быть на сэкономленные деньги купить новые реанимобили?..