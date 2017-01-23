В России разработают первый летающий автомобиль

Как рассказал ведущий консультант направления физико-технических исследований фонда Ян Чибисов, речь идет о полноценном летательном аппарате, но с транспортной и пилотируемой доступностью автомобиля. Сверхзадачей ставится сведение к минимуму разницы между пилотом воздушного судна и водителем машины.

Ожидается, что такой аппарат сможет перевозить пассажиров и грузы общей массой от 100 до 1000 кг. «Воздушный» автомобиль будет оснащен автономной системой управления, но возможностью ручного пилотирования.

Напомним, ранее мы рассказывали о компании Terrafugia, которая вовсю проводит испытания своей летающей машины.