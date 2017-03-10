Стритрейсерша Мара Багдасарян получила год за подделку документов

Мировой суд приговорил стритрейсершу Мару Багдасарян к году исправительных работ. Ранее прокуратура обвинила девушку в использовании поддельного больничного, с помощью которого та пыталась уклониться от наказания за многочисленные просроченные штрафы по нарушениям ПДД. Мировой судья участка № 77 московского района Сокол Элла Артеменко решила «Приговорить Багдасарян к одному году исправительных работ с удержанием 15% ежемесячного заработка». Напомним, что уголовное дело по части 3 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа) в отношении скандальной стритрейсерши Мары Багдасарян указано, что означенная гражданка предъявила поддельную справку судебному приставу и работнику ГБУ «Жилищник района Сокол» с целью избежать исправительных работ на улице.

Подсудимая не отрицала свою вину и ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке уголовного судопроизводства. Ранее мировой суд назначил девушке очередные шесть административных штрафов на общую сумму 102 000 рублей за отказ исполнять судебные решения, а потом добавил ей еще 27 рублей штрафов. А в течение 2016 года гонщица была оштрафована судом на общую сумму 183 000 рублей за неуплату штрафов за нарушения ПДД, а также приговорена к административному аресту на 10 и 14 суток и 595 часам обязательных работ. Старт активного судебного преследования Мары Багдасарян по странному стечению обстоятельств начался в прошлом году после того, как она на своей страничке в соцсети публично обвинила неких высших офицеров МВД в том, что они, якобы, вымогали у Руслана Шамсуарова $ 500 000 за закрытие дела о «гонках на Гелендвагене» и возврат владельцу конфискованного «орудия преступления» — Mercedes Gelandewagen.