Россия сняла ограничения на поставку дизтоплива на Украину

Как рассказал Игорь Демин, официальный представитель «Транснефти», информационному агенству «ТАСС», все ограничения на поставки сняты, и с конца прошлой недели в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями отправка дизельного топлива возобновилась.

Впрочем, некоторое время назад начальник управления экспортного контроля Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Андрей Никольский сообщил, что решение о запрете на поставки топлива и не принималось. Он уточнил, что служба контролирует процесс передачи во избежание использования нефтяных продуктов силовыми ведомствами, а об использовании дизеля в «гражданских» целях речи не было.