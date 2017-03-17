Материнский капитал разрешат тратить на покупку машин

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение коллег законопроект, который будет распространяться на многодетные семьи, семьи с приемными детьми и с детьми-инвалидами. Им хотят разрешить тратить средства материнского капитала на покупку авто, в том числе через погашение этими деньгами автокредита. В законопроекте присутствует оговорка, что продать купленное с использованием маткапитала транспортное средство можно будет лишь спустя три года после приобретения.

Среди авторов законопроекта значатся депутаты Ярослав Нилов, Валерий Гартунг, Олег Нилов, Федот Тумусов, Михаил Емельянов, Сергей Иванов, Борис Чернышов и Алексей Куринный. Сообщается, что в подготовке документа принимал участие Национальный автомобильный союз.

Напомним, что сейчас материнский капитал (453 000 рублей) полагается семье при рождении второго ребенка. Эти деньги она может потратить на улучшение жилищных условий, погашения ипотечного займа, образование детей, на лечение или перевести в счет накопительной части пенсии одного из родителей.