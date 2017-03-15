Депутаты подписали ОСАГО приговор «в натуре»

Российским автомобилистам уже до конца этой весны придется в очередной раз подстраиваться под резкое изменение правил игры «в ОСАГО». Более менее привыкнув к подскочившей в позапрошлом году практически вдвое цене полиса, гражданам придется привыкать к тому, что страховщики не будут теперь платить деньги пострадавшему, а вместо этого начнут ремонтировать машины силами прикормленных автосервисов. Судя по всему, уже примерно с начала мая, оформив аварию, автовладелец, как и сейчас, пойдет с документами в свою страховую компанию.

И не позднее чем через 20 дней с момента обращения страховщик должен будет уже не выплатить денежки, а дать направление на ремонт — в один из автосервисов, с которыми у него заключены соответствующие договора. Причем стоимость ремонта машины будет рассчитываться без учета износа ее деталей. При превышении лимита выплат по ОСАГО автовладельцу будут перечислять максимально возможные по закону 400 000 рублей и отправлять на все четыре стороны. Точно так же будет происходить, когда машина после аварии окажется разбита без шансов на восстановление. Поправки в ОСАГО говорят, что при восстановлении машины запрещается использовать бывшие в употреблении и восстановленные запчасти.