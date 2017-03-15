Депутаты подписали ОСАГО приговор «в натуре»

Государственная Дума поддержала изменения закон об обязательной автогражданской ответственности, заменяющие денежные выплаты пострадавшим в ДТП на восстановительный ремонт. Страховщики уже начали подготовку к вступлению в силу этого законопроекта.
Алексей Батушенко

Российским автомобилистам уже до конца этой весны придется в очередной раз подстраиваться под резкое изменение правил игры «в ОСАГО». Более менее привыкнув к подскочившей в позапрошлом году практически вдвое цене полиса, гражданам придется привыкать к тому, что страховщики не будут теперь платить деньги пострадавшему, а вместо этого начнут ремонтировать машины силами прикормленных автосервисов. Судя по всему, уже примерно с начала мая, оформив аварию, автовладелец, как и сейчас, пойдет с документами в свою страховую компанию.

И не позднее чем через 20 дней с момента обращения страховщик должен будет уже не выплатить денежки, а дать направление на ремонт — в один из автосервисов, с которыми у него заключены соответствующие договора. Причем стоимость ремонта машины будет рассчитываться без учета износа ее деталей. При превышении лимита выплат по ОСАГО автовладельцу будут перечислять максимально возможные по закону 400 000 рублей и отправлять на все четыре стороны. Точно так же будет происходить, когда машина после аварии окажется разбита без шансов на восстановление. Поправки в ОСАГО говорят, что при восстановлении машины запрещается использовать бывшие в употреблении и восстановленные запчасти.

Ремонт должен быть произведен не позднее чем за 30 дней с момента предоставления машины в автосервис. За превышения этого срока начисляются пени — 0,5% от стоимости ремонта в день. Гарантийный срок на починку по ОСАГО не может быть короче 6 месяцев, а на окрашенные детали — не менее 12 месяцев. За качество работ отвечает страховая компания. Отдельно прописано, что автосервис не может находиться дальше 50 км либо от места жительства пострадавшего автовладельца, либо от места ДТП. Машины не старше двух лет от роду страховщик обязан направлять для ремонта только на официальные фирменные СТО. Если у компании нет с таковыми партнерского договора, то автовладелец может сам предложить устраивающую его станцию.

Уже сейчас в свежепринятых новеллах видны сразу несколько подводных камней. Сразу заметим, что 50-километровый радиус нахождения СТО наверняка станет интересным сюрпризом для многих. Интересно: каково будет жителю центра Москвы узнать, что отремонтировать по ОСАГО его «ласточку» могут только где-нибудь в Подольске или Дмитрове? Просто потому, что для страховой компании там дешевле. Но это только цветочки. Дело в том, что стоимость запчастей и ремонтных работ страховые компании рассчитывают исходя из данных справочников и Единой методики, разработанных Российским союзом автостраховщиков.

А по ним, например, бампер на 7−8-летний Lexus RX легко может стоить всего лишь 6000 рублей. Хотя в природе таких цен не существует. Примерно так же там обстоят дела со стоимостью нормочасов на те или иные работы. Подобная ситуация будет подталкивать сервисменов к использованию дешевых, но недолговечных китайских запчастей и дешевой, но неквалифицированной рабочей силы. В результате тысячи и тысячи автовладельцев окажутся недовольны качеством ремонта по ОСАГО и будут вынуждены судиться по этому поводу со страховщиками. Последние опять взвоют по поводу невыгодности ОСАГО и запустят очередную серию поправок в многострадальное законодательство в этой сфере.

Ситуация выглядит особенно возмутительно, если вспомнить, что законодательная кутерьма и шум в СМИ вокруг изменений в ОСАГО изначально взрощены самими «игроками страхового рынка». Компании многие годы разнообразными квазизаконными методами массово занижали выплаты пострадавшим автовладельцам. В качестве естественного ответа в стране сформировалась по-своему уникальная «отрасль» юриспруденции — так называемые «автоюристы». То есть люди, специализирующиеся на ведении судебных процессов, где автовладельцы добиваются от страховых компаний положенного по закону возмещения по ОСАГО.

Для борьбы с «автоюристами» страховщики и придумали одобренное сейчас Госдумой «натуральное возмещение» взамен денежному. Но похоже, что от этого страховым компаниям станет еще грустнее и у них не будет иного выхода как слезно потребовать от властей вновь повысить стоимость полиса ОСАГО. До президентских выборов это, конечно не произойдет, но после 2018 — более чем вероятно. Любопытно, кстати, но факт: о том, что Госдума большинством голосов во втором чтении примет 15 марта поправки в ОСАГО, заменяющие денежное возмещение на ремонт машин пострадавших в ДТП, осведомленные люди, похоже, знали заранее.

Так, по неофициальным данным, в ряде регионов офисы самой росгосстрашной в мире компании за несколько недель до 15 марта принялись активно заключать партнерские договора с крупнейшими местными автосервисами. Параллельно, в тех же регионах страны, представители наиболее ингосстрашного российского страховщика, не обнаружив (!) СТО с достойным уровнем качества работ, принялись активно готовиться к «мировым соглашениям» с будущими пострадавшими в ДТП, и выплате им возмещения по ОСАГО в полном объеме деньгами.

госдума, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
15 марта 2017
1287