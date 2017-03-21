Мотоциклисты-подснежники терроризируют автовладельцев

На улице потеплело, асфальт высох, и очнувшиеся от зимней спячки байкеры начинают выбираться на улицы городов погреться на солнышке. По весне эти самоуверенные и резкие как понос в повседневной жизни создания особенно неуклюжи и уязвимы. Дело в том, что за время длительного зимнего мотоанабиоза они, как правило, теряют изрядную часть имевшихся ранее навыков вождения своих двухколесных аппаратов. И должно пройти хотя бы несколько недель, прежде чем в ходе поездок (порой самоубийственных!) в плотном городском потоке у типичного мотоциклиста в полной мере восстановятся его «двуколесные» инстинкты. Оговоримся, что это касается лишь достаточно опытных мотоособей, умудрившихся пережить в прошлом хотя бы несколько мотосезонов, не получив при этом серьезных увечий.

Наиболее опытные и хитроумные представители вида «мотоциклистус вульгарис» начинают очередной период своей летней активности не на дорогах общего пользования, а в границах специальных особо охраняемых территорий, называемых в народе «мотодромами». Именно тут они постепенно и неторопливо вспоминают с какой стороны нужно подходить к двухколесной технике и вновь привыкают к тому, как эти удивительные машины ведут себя на ходу. Весна опасна еще и тем, что изрядная доля «мотоподснежников» — молодые люди 16−25 лет от роду, впервые и с шизофреническим энтузиазмом камикадзе решившие познать «радость полета по трассе», а также «вдохнуть аромат асфальта».