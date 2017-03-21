Мотоциклисты-подснежники терроризируют автовладельцев

Начало мотосезона ежегодно ознаменовывается повышенным количеством аварий с участием двухколесной техники. Это происходит от того, что за зиму автовладельцы и мотоциклисты отвыкают друг от друга.
Максим Строкер

На улице потеплело, асфальт высох, и очнувшиеся от зимней спячки байкеры начинают выбираться на улицы городов погреться на солнышке. По весне эти самоуверенные и резкие как понос в повседневной жизни создания особенно неуклюжи и уязвимы. Дело в том, что за время длительного зимнего мотоанабиоза они, как правило, теряют изрядную часть имевшихся ранее навыков вождения своих двухколесных аппаратов. И должно пройти хотя бы несколько недель, прежде чем в ходе поездок (порой самоубийственных!) в плотном городском потоке у типичного мотоциклиста в полной мере восстановятся его «двуколесные» инстинкты. Оговоримся, что это касается лишь достаточно опытных мотоособей, умудрившихся пережить в прошлом хотя бы несколько мотосезонов, не получив при этом серьезных увечий.

Наиболее опытные и хитроумные представители вида «мотоциклистус вульгарис» начинают очередной период своей летней активности не на дорогах общего пользования, а в границах специальных особо охраняемых территорий, называемых в народе «мотодромами». Именно тут они постепенно и неторопливо вспоминают с какой стороны нужно подходить к двухколесной технике и вновь привыкают к тому, как эти удивительные машины ведут себя на ходу. Весна опасна еще и тем, что изрядная доля «мотоподснежников» — молодые люди 16−25 лет от роду, впервые и с шизофреническим энтузиазмом камикадзе решившие познать «радость полета по трассе», а также «вдохнуть аромат асфальта».

Именно они совершают наиболее идиотские ДТП, вызванные диким превышением скорости, непостижимыми маневрами и прочим бессмысленным поведением на дороге. С другой стороны, и автовладельцы за зиму отвыкли от удовольствия лицезреть мототехнику в непосредственной близости от себя. Но весенние климатические феномены вынуждают и их перестраивать свое поведение, приспосабливаясь к появлению на дороге мотобратьев наших меньших. Теперь даже банальное перестроение автомобиля из ряда в ряд может привести к ДТП. Просто потому, что именно в этот момент рядом с авто на третьей космической скорости вздумает промчаться персонаж на подаренном родителями спортбайке. Да и поворот налево или разворот придется прекратить в тот момент, когда в борт твоей машины внезапно воткнется мотоциклист, «летевший к успеху» по встречке.

К повышенному вниманию призывали водителей и «фенологи» из Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. «В городе установилась сухая и достаточно теплая погода, поэтому на дорогах уже сейчас можно встретить большое количество мотоциклистов. Мы настоятельно просим и автомобилистов, и мотоциклистов быть особенно внимательными на дорогах во избежание роста числа дорожно-транспортных происшествий. Мы также в ближайшее время опубликуем на дорожных табло информацию относительно присутствия мотоциклистов на дорогах», — бьет тревогу его руководитель Вадим Юрьев.

ПДД, ДТП, мототехника
21 марта 2017
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