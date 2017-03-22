Мару Багдасарян пожизненно лишили «прав», но ездить на авто она не перестанет

Согласитесь, неплохо устроилась девица даже с учетом того, что вкалывать ей придется по меньшей мере год. Но тут казалось бы спасительные бумаги сыграли с правонарушительницей злую шутку. Фемида, приобщив медицинские документы к делу, строго настрого запретила эпилептичке садиться за руль. Водительского удостоверения, как уже было сказано, Мару лишили пожизненно.

Впрочем, юристы «королевы» уличных гонок намерены обжаловать приговор в вышестоящей инстанции. К тому же, отец подсудимой выступил с ходатайством о назначении новой экспертизы с участием пяти независимых врачей, чтобы доказать суду отсутствие у дочери опасного заболевания.

Как бы то ни было, многочисленные пользователи социальных сетей уверены, что с «правами» или без оных Мара будет и дальше ездить на автомобилях по столичным дорогам, и еще не раз попадет в сводки ГИБДД.