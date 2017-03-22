Мару Багдасарян пожизненно лишили «прав», но ездить на авто она не перестанет

Хитроумный план Мары попытаться уйти от выполнения исправительных работ, назначенных ей судом за многочисленные нарушения ПДД, сработал для гламурной стритрейсерши в минус. Напомним, что когда гонщице на «Гелендвагене» в качестве наказания нужно было подметать дворы, адвокаты предоставили в органы медицинские справки о неудовлетворительном состоянии здоровья свой подопечной. Согласно документам, у Мары были зафиксированы сильные головные боли, обусловленные эпилептическими припадками. Что ж, раз уж она не в силах убирать дворовые территории, то пусть занимается бумажными делами — на том и порешили.
Согласитесь, неплохо устроилась девица даже с учетом того, что вкалывать ей придется по меньшей мере год. Но тут казалось бы спасительные бумаги сыграли с правонарушительницей злую шутку. Фемида, приобщив медицинские документы к делу, строго настрого запретила эпилептичке садиться за руль. Водительского удостоверения, как уже было сказано, Мару лишили пожизненно.
Впрочем, юристы «королевы» уличных гонок намерены обжаловать приговор в вышестоящей инстанции. К тому же, отец подсудимой выступил с ходатайством о назначении новой экспертизы с участием пяти независимых врачей, чтобы доказать суду отсутствие у дочери опасного заболевания.
Как бы то ни было, многочисленные пользователи социальных сетей уверены, что с «правами» или без оных Мара будет и дальше ездить на автомобилях по столичным дорогам, и еще не раз попадет в сводки ГИБДД.