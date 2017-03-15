Сообщник Мары Багдасарян разбился на «Мерседесе», протаранив фуру

Авария произошла утром 15 марта на внешней стороне МКАД — элитный Mercedes-Benz CLS, в котором молодой человек находился на переднем пассажирском кресле, при очередном опасном перестроении на высокой скорости задел сразу два следовавших в попутном направлении автомобиля — Nissan и KIA, а затем врезался в фуру. Удар был настолько сильным, что «большегруз» развернуло на 45 градусов, и опрокинуло на бок. Три полосы дорожного движения оказались заблокированными.

Как сообщает Life.ru, за рулем дорогостоящей иномарки находился 22-летний Игорь Ишаев, знакомый интернет-пользователям по ряду скандальных видеороликов, демонстрирующих агрессивную манеру езды на столичных дорогах. По факту происшествия проводится проверка.