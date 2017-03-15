Сообщник Мары Багдасарян разбился на «Мерседесе», протаранив фуру

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Мурад Балакеримов, близкий друг гламурной стритрейсерши и злостной нарушительницы ПДД Мары Багдасарян, попал в серьезное ДТП, в результате чего получил открытые переломы обеих ног.
Мирон Горин

Авария произошла утром 15 марта на внешней стороне МКАД — элитный Mercedes-Benz CLS, в котором молодой человек находился на переднем пассажирском кресле, при очередном опасном перестроении на высокой скорости задел сразу два следовавших в попутном направлении автомобиля — Nissan и KIA, а затем врезался в фуру. Удар был настолько сильным, что «большегруз» развернуло на 45 градусов, и опрокинуло на бок. Три полосы дорожного движения оказались заблокированными.

Как сообщает Life.ru, за рулем дорогостоящей иномарки находился 22-летний Игорь Ишаев, знакомый интернет-пользователям по ряду скандальных видеороликов, демонстрирующих агрессивную манеру езды на столичных дорогах. По факту происшествия проводится проверка.

Фото: соцсети

Сам Мурад Балакеримов, уже лишенный «прав» за езду на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения, тоже неоднократно попадал в сводки новостных лент — не в последнюю очередь благодаря попыткам помочь Маре Багдасарян избежать ответственности перед законом. Представившись братом задержанной, он передал полицейским липовые квитанции об оплате ее штрафов и вместе с уличной гонщицей поспешил скрыться. Впрочем, далеко им уехать не удалось — Mercedes GLS был оперативно перехвачен сотрудниками ГИБДД.

Помимо прочего, Мурад получил известность благодаря родственным связям с экс-полицейским из «танцующего кортежа». Он является родным братом уволенного из органов Карахана Балакеримова, который во время празднования собственной свадьбы двигался в колонне дорогостоящих автомобилей, неоднократно нарушавших ПДД и заблокировавших движение на нескольких улицах Москвы.

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15 марта 2017
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