Футболист Алесксандр Кокорин лишился водительских прав

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Футболист Александр Кокорин на четыре месяца лишен водительских прав за то, что выехал на полосу встречного движения. Такое решение принял 24 марта мировой суд Тверского района столицы.
Эдуард Раскин

«Суд постановил признать А. Кокорина виновным и назначить ему наказание в виде лишения права управления транспортным средством на четыре месяца», — как передает корреспондент агентства «Москва», именно такой вердикт прозвучал в зале суда. Хотя представители спортсмена настаивали не проведении слушания в закрытом режиме, им было отказано. Адвокат ответчика заявил, что нарушение правил дорожного движения было непреднамеренным. «Хотелось бы пояснить, что в материале есть схема нарушения, но мы с ней не согласны. Да, А. Кокорин ехал по встречной полосе, да, он нарушил правила, но схема не соответствует действительности. Как минимум, в этой схеме неправильно нанесена разметка. Где было совершено правонарушение, разметки не было вообще, а на схеме отмечена совсем другая полоса. Намерений устраивать гонки по встречной полосе у него не было, его нарушение было непреднамеренно. Как только он увидел, что движется по полосе встречного движения, он вернулся на свою полосу. А. Кокорин раскаивается в содеянном, мы просим ограничиться штрафом».

Как писал портал «Автовзгляд», в ночь на 24 февраля на футболиста, ехавшего по центру Москвы на Bentley, был составлен административный протокол по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления».

автоправо, встречная полоса, суд, лишение прав, ГИБДД
26 марта 2017
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