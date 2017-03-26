Футболист Алесксандр Кокорин лишился водительских прав

«Суд постановил признать А. Кокорина виновным и назначить ему наказание в виде лишения права управления транспортным средством на четыре месяца», — как передает корреспондент агентства «Москва», именно такой вердикт прозвучал в зале суда. Хотя представители спортсмена настаивали не проведении слушания в закрытом режиме, им было отказано. Адвокат ответчика заявил, что нарушение правил дорожного движения было непреднамеренным. «Хотелось бы пояснить, что в материале есть схема нарушения, но мы с ней не согласны. Да, А. Кокорин ехал по встречной полосе, да, он нарушил правила, но схема не соответствует действительности. Как минимум, в этой схеме неправильно нанесена разметка. Где было совершено правонарушение, разметки не было вообще, а на схеме отмечена совсем другая полоса. Намерений устраивать гонки по встречной полосе у него не было, его нарушение было непреднамеренно. Как только он увидел, что движется по полосе встречного движения, он вернулся на свою полосу. А. Кокорин раскаивается в содеянном, мы просим ограничиться штрафом».

Как писал портал «Автовзгляд», в ночь на 24 февраля на футболиста, ехавшего по центру Москвы на Bentley, был составлен административный протокол по ч.4 ст. 12.15 КоАП РФ «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления».