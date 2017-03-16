Как законно вернуть «права», отнятые «за встречку»

Как юридически грамотно вернуть себе отнятое судом водительское удостоверение и утереть нос судьям аж трех инстанций продемонстрировал некий житель Краснодарского края. Больше года назад он на своей Toyota выехал на полосу встречного движения трассы «Джубга-Сочи» и немедленно попался патрулю ДПС, «пасшемуся» в этом месте. Там же был составлен протокол по части 4 ст. 12.15 КоАП — «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления», которая подразумевает либо штраф в 5000 рублей, либо лишение водительского удостоверения на срок до полугода.

Дело рассматривал мировой судья судебного участка № 30 Западного административного округе Краснодара. На основании полицейского протокола, он решил, что выезд на встречную полосу был, и присудил лишить гражданина прав на полгода. Судя по тому, что о штрафе речи не шло и срок лишения оказался максимально возможным, представший перед судом драйвер имел за плечами достаточно богатую штрафную историю. Но как бы то ни было, с таким решением суда он не согласился и попытался отменить его в вышестоящем Ленинском районном суде Краснодара. Не удалось.