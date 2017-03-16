Как законно вернуть «права», отнятые «за встречку»

sadsha.ru
Водитель, лишенный «прав» за выезд на встречную полосу, дошел до Верховного Суда, но отменил решения всех нижестоящих инстанций и вернул себе водительское удостоверение.
Максим Строкер

Как юридически грамотно вернуть себе отнятое судом водительское удостоверение и утереть нос судьям аж трех инстанций продемонстрировал некий житель Краснодарского края. Больше года назад он на своей Toyota выехал на полосу встречного движения трассы «Джубга-Сочи» и немедленно попался патрулю ДПС, «пасшемуся» в этом месте. Там же был составлен протокол по части 4 ст. 12.15 КоАП — «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления», которая подразумевает либо штраф в 5000 рублей, либо лишение водительского удостоверения на срок до полугода.

Дело рассматривал мировой судья судебного участка № 30 Западного административного округе Краснодара. На основании полицейского протокола, он решил, что выезд на встречную полосу был, и присудил лишить гражданина прав на полгода. Судя по тому, что о штрафе речи не шло и срок лишения оказался максимально возможным, представший перед судом драйвер имел за плечами достаточно богатую штрафную историю. Но как бы то ни было, с таким решением суда он не согласился и попытался отменить его в вышестоящем Ленинском районном суде Краснодара. Не удалось.

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Тогда он обратился с наздорной жалобой в Краснодарский краевой суд. Там, не смотря на признание водителя, что он пересек сплошную осевую линию разметки не нарочно и ненадолго, его не пожалели и оставили решения нижестоящих инстанций в силе. И тогда краснодарец отправился в Верховный Суд. Тот, изучил материалы дела, нашел там несколько ошибок и встал на сторону лишенца. Так, в частности, выяснилось, что ни один из нижестоящих судов, установив факт нарушения и назвав статью КоАП, не удосужился четко указать конкретный конкретный пункт ПДД, который был подсудимым проигнорирован.

В результате Верховному Судустало непонятно, какое именно правило было нарушено. Кроме того, ВС указал, что нижестоящие суды не учли показания нарушителя, который утверждал, что выехал на полосу встречного движения без умысла и на короткое время. То есть, по мнению, ВС, нижестоящие инстанции решили, что водитель виновен, но не удосужились обосновать свой вывод. В итоге Верховный Суд постановил прекратить производство по делу краснодарца в связи с истечением срока давности и вернул водителю его «права».

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16 марта 2017
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