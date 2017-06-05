Первый тест-драйв обновленного FIAT Fullback: в грязь лицом

Фото автора и компании FIAT
Обновленный — конечно, громко сказано, ибо никакой пластической операции FIAT Fullback не пережил. Как, впрочем, не претерпел и никаких серьезных изменений в салоне. Однако это не значит, что автомобиль 2017 модельного года не попал под раздачу «технарей». Попал. Да так, что мало не покажется.
Вячеслав Василенко

Появление итальянского «грузовичка» на рынке вызвало негодование у потребителей и стало очередным поводом для скептиков активировать свои троллинг-рецепторы. Но кто бы как не отзывался о «фиатовцах», клонировавших японский Mitsubishi L200, их можно только похвалить.

Вот история с братьями-близнецами Renault Duster и Nissan Terrano действительно выглядит сомнительной, ведь не совсем понятно, для чего нужно было японцам выводить ту же самую машину, причем не обновленную, да еще и с более дорогим ценником? В случае с Fullback — все с точностью наоборот: европейцы выкатили автомобиль с исправленными ошибками, характерными для L200, да к тому же более навороченный и менее дорогой.

Ай да FIAT, ай молодца! Таким трюком итальянцы не только сыграли на имидж, но еще и получили реальные шансы выбиться в дамки по объему продаж. А дополнительным стимулом — к гадалке не ходи — стала и неожиданная модернизация пикапа, которая без преувеличения может сделать его едва ли не лучшим автомобилем в своем сегменте.

Похоже, «тойтовцам» со своим Hilux впору заказывать панихиду: мало того, что «итальянец», как уже было сказано, выигрывает в цене, так еще и кладет конкурента на лопатки своей непревзойденной трансмиссией Super Select — выносливой, честной, ручной, без каких-либо электронных помощников.

А какой теперь в Fullback комфорт — обилие виброгасящих материалов свое дело сделало. Даже при интенсивном разгоне в салоне тихо, как на приеме у венеролога. Зеркало заднего вида отныне с автозатемнением, так что догоняющие сзади машины с колхозным биксеноном вы уже не оцените. Зато наверняка порадуетесь возможности пообщаться не только с Siri, но и с вполне себе живыми девушками, готовыми поддержать вас и ответить на вопросы мгновенно и в любое время суток — да, модули ЭРА-ГЛОНАСС теперь и в FIAT Fullback.

Кроме того, итальянцы предложили владельцам пикапов бесплатный пакет помощи на дорогах FIAT Top Assistants на весь период обслуживания вне зависимости от срока действия гарантии. Столь смелому ведению бизнеса, пожалуй, стоит поучиться не только Toyota, но и уверовавшей в себя Isuzu, тщетно пытающейся навязать россиянам старый и ничем не примечательный пикап D-Max.

Среди прочих новшеств стоит отметить индикатор уровня омывающей жидкости, функцию автоматического запирания дверей во время движения и их открывания в случае ДТП. А вот самостоятельно складывающиеся боковые зеркала, ассистент контроля за нахождением авто в пределах разметки и система Start-Stop россиянам, увы, не достались.

Апогеем доработок для нас стал замок крышки заднего борта с электроприводом. Наряду с парктроником и камерой заднего вида, которыми Fullback оснащен по умолчанию, наборчик этот, согласитесь, скудным уже не назовешь.

Освежить ездовые впечатления от FIAT Fullback мы отправились не абы куда, а под Рен, на самый настоящий внедорожный трек, где за полчаса до наших покатушек проходил этап Чемпионата мира по мотокроссу Гран При Франции. Только представьте, что пришлось испытать итальянскому пикапу — это и 45-градусные барханы, и грязевые ванны, и раскатанная бульдозерами колея, и глубокие овраги.

Иначе говоря, для преодоления трассы вашему корреспонденту пришлось изрядно попотеть. Впрочем, только на первом круге, ибо повторные заезды давались без пробуксовок и нервного нажатия на педаль тормоза. Где «Фулбэк» отказывался ехать прямо — ехал боком. На самых экстремальных участках, где машина буквально садилась на грунт брюхом, помогала понижайка. Добротный 180-сильный дизель тянул авто не хуже паровоза, охотно повинуясь командам длинноходной шестискоростной коробки передач.

В общем, как мы в очередной раз убедились, на бездорожье этот «итальянец» с японскими корнями чувствует себя, как рыба в воде.

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5 июня 2017
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