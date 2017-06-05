Первый тест-драйв обновленного FIAT Fullback: в грязь лицом

Появление итальянского «грузовичка» на рынке вызвало негодование у потребителей и стало очередным поводом для скептиков активировать свои троллинг-рецепторы. Но кто бы как не отзывался о «фиатовцах», клонировавших японский Mitsubishi L200, их можно только похвалить.

Вот история с братьями-близнецами Renault Duster и Nissan Terrano действительно выглядит сомнительной, ведь не совсем понятно, для чего нужно было японцам выводить ту же самую машину, причем не обновленную, да еще и с более дорогим ценником? В случае с Fullback — все с точностью наоборот: европейцы выкатили автомобиль с исправленными ошибками, характерными для L200, да к тому же более навороченный и менее дорогой.

Ай да FIAT, ай молодца! Таким трюком итальянцы не только сыграли на имидж, но еще и получили реальные шансы выбиться в дамки по объему продаж. А дополнительным стимулом — к гадалке не ходи — стала и неожиданная модернизация пикапа, которая без преувеличения может сделать его едва ли не лучшим автомобилем в своем сегменте.