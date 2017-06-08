Три худших привычки современных водителей

Нет, конечно, речь о плевках из окон, и любви к нецензурной брани ниже не пойдет. И уж тем более мы опустим тему пьянства за рулем — это не привычка, а нарушение закона, причем наказуемое. А вот о проявлении других манер, довольно часто раскрывающих истинную сущность того или иного «шоферюги», поговорим с удовольствием.

КУРИТЬ — ЗДОРОВЬЮ ВРЕДИТЬ

Причем здоровью не только собственному, но и других. Нередко курильщики-драйверы, прикуривая сигарету или стряхивая пепел, становятся участниками аварий. Ведь на дороге, по сути, даже секунда может оказаться роковой. Про выбрасывание окурков и пачек сигарет из окон упоминать не хочется и вовсе.