Француз преодолел Ла-Манш на летающей машине

– Я бы сказал, что самый большой риск, с которым может столкнуться любая машина с двигателем, это авария. Обычно мы приземляемся на землю, но в этом случае нам пришлось бы совершать морскую посадку, — рассказал Веццоли в интервью Reuters TV.

14 июня около 8 часов утра французский изобретатель поднялся в воздух со взлетной полосы неподалеку от Кале на северном побережье Франции. Перелетев Ла-Манш, Веццоли успешно приземлился в 60 километрах от английского города-порта Дувр. Сообщается, что в общей сложности пилот преодолел около 59 километров со средней скоростью в 70 км/ч.

Отметим также, что идея создания «Пегаса» принадлежит предпринимателю Джерому Доуфи, сильное впечатление на которого оказали летчики и изобретатели прошлого столетия Альберто Сантос-Дюмон и Луи Блерио. К слову сказать, именно Блерио стал первым первым пилотом в истории авиации, пересекшим Ла-Манш на собственном самолете.