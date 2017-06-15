Путин разрешит тратить материнский капитал на покупку авто

По поводу шанса купить машину за средства маткапитала (453 000 рублей), в том числе и в кредит, г-н Путин высказался обнадеживающе: «можно об этом подумать…» Правда, добавил, что «деньги, выделенные государством, должны тратиться на ключевые вещи».

Напомним, что в середине марта в Госдуму был внесен очередной законопроект, разрешающий приобретать автомобиль за деньги из материнского капитала, только многодетным семьям, а также родителям, воспитывающим приемных детей и детей-инвалидов.

Причем не без оговорки: продать приобретенное транспортное средство можно будет лишь по истечению трех лет после покупки.