Путин разрешит тратить материнский капитал на покупку авто

Фото: Наталья Губернаторова
В ходе «прямой линии» с Владимиром Путиным, президент вскользь затронул вопрос о возможности использования материнского капитала для приобретения автомобиля. По его словам, определенную сумму денег можно отдавать родителям даже «наличкой».
Мирон Горин

По поводу шанса купить машину за средства маткапитала (453 000 рублей), в том числе и в кредит, г-н Путин высказался обнадеживающе: «можно об этом подумать…» Правда, добавил, что «деньги, выделенные государством, должны тратиться на ключевые вещи».

Напомним, что в середине марта в Госдуму был внесен очередной законопроект, разрешающий приобретать автомобиль за деньги из материнского капитала, только многодетным семьям, а также родителям, воспитывающим приемных детей и детей-инвалидов.

Причем не без оговорки: продать приобретенное транспортное средство можно будет лишь по истечению трех лет после покупки.

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15 июня 2017
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