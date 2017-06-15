Три главные опасности летней эксплуатации автомобиля

Фото: Вячеслав Василенко
Многие автомобилисты считают, что летом управлять машиной гораздо проще, чем зимой. Отчасти это, конечно, и так, но только при условии соблюдения определенных рекомендаций по эксплуатации. Каких — напомнит портал «АвтоВзгляд».
Мирон Горин

Безусловно, в теплое время года водителям не приходится сталкиваться с обледенелым дорожным покрытием и снежными сугробами, однако это не значит, что на летней дороге не бывает скользких участков. Еще как бывает! Например, в случае резкого снижения температуры, а также во время тумана, дождя или после них.

На влажном полотне даже самые «крутые» и разрекламированные шины так или иначе частично теряют сцепление, поэтому автомобиль в мгновение ока может отклониться от траектории, а при резком торможении — уйти в неуправляемый занос. Полагаем, о возможных последствиях рассказывать не нужно?

Лучше вспомним, как в такой ситуации действовать. В случае скольжения машины с передним приводом ни в коем случае нельзя давить на тормоз, иначе это спровоцирует потерю контроля. Для сохранения курса необходимо нажимать на газ и крутить «баранку» в сторону заноса. Причем поворачивать руль степенно и деликатно, дабы не уйти в занос в противоположном направлении.

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С задним приводом ситуация сложнее — чтобы «поймать» автомобиль, нужно совершать те же самые действия, только без нажатия педали газа. Агрессивно тормозить, как и в случае с переднеприводной машиной, тоже категорически нельзя — полная потеря контроля над транспортным средством, пустившимся в свободное плавание на проезжей части, гарантирована.

Что касается авто со всеми ведущими колесами, то главным фактором тут является ось, на которую передается наибольший крутящий момент. Если речь о передней, то действовать следует по первому принципу, упражняясь газом и рулем, а если о задней — по второму, не прибегая к акселератору.

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Впрочем, скользкая дорога с лужами и грязью — не единственная опасность, подстерегающая автомобилистов летом. Не меньше головной боли могут доставить характерные для российских направлений рытвины и ямы. Угодить в таковые — проще простого.

Но если объехать дыру в асфальте возможности нет, тормозите не во время прохождения через выбоину, а непосредственно перед ней. В противном случае под массой силового агрегата, приходящейся на переднюю ось, есть риск усилить последствия от удара, а в ряде случаев и вовсе «клюнуть носом», повредив не только колесо, но и другие элементы автомобиля. В частности, подвеску, защиту, фартук, юбку и бампер.

Кроме того, во время летней эксплуатации авто следует почаще обращать внимание на показатель температуры охлаждающей жидкости. В жару, особенно при толкании в «пробках», двигатель легко может перегреться. Если машина «закипела», включите на полную мощность отопитель салона и опустите стекла — система охлаждения получит какой-никакой дополнительный обдув.

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15 июня 2017
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