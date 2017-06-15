Три главные опасности летней эксплуатации автомобиля

Безусловно, в теплое время года водителям не приходится сталкиваться с обледенелым дорожным покрытием и снежными сугробами, однако это не значит, что на летней дороге не бывает скользких участков. Еще как бывает! Например, в случае резкого снижения температуры, а также во время тумана, дождя или после них.

На влажном полотне даже самые «крутые» и разрекламированные шины так или иначе частично теряют сцепление, поэтому автомобиль в мгновение ока может отклониться от траектории, а при резком торможении — уйти в неуправляемый занос. Полагаем, о возможных последствиях рассказывать не нужно?

Лучше вспомним, как в такой ситуации действовать. В случае скольжения машины с передним приводом ни в коем случае нельзя давить на тормоз, иначе это спровоцирует потерю контроля. Для сохранения курса необходимо нажимать на газ и крутить «баранку» в сторону заноса. Причем поворачивать руль степенно и деликатно, дабы не уйти в занос в противоположном направлении.