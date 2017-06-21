Каршеринговые автомобили оснастят алкозамками

Так, в компании Car5 планируют приступить к оснащению машин алкозамками ближе к новому году, а на автомобилях «Делимобиля» приборы появятся уже в ближайшее время, сообщает агентство М24. Представители компании YouDrive, в свою очередь, отметили, что оператор рассматривает такую возможность в целях снижения грубых нарушений правил дорожного движения нетрезвыми клиентами. Однако точные сроки в «Юдрайв» называть не стали.

В то же время, по мнению сооснователя агрегатора «Весь каршеринг России» Александра Слободчикова, некоторые пользователи услуг могут отреагировать на нововведение крайне негативно:

– Честному водителю придется дуть в алкотестер, чтобы завести двигатель. Такие меры могут оттолкнуть клиентов. Помимо этого, они попробуют попросту обмануть систему: например, дать пройти алкотест своему другу, — говорит Слободчиков.

Напомним, что алкозамок — это прибор, не позволяющий завести автомобиль без предварительного прохождения алкотеста. И если концетрация паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе оказывается выше нормы — мотор не запускается.