Пьяный шестилетний ребенок разбил Hyundai Solaris жены криминального авторитета

Интернет всколыхнул вопиющий инцидент, произошедший в одном из дворов Павлинского района города Железнодорожный — женщина, находившаяся за рулем Hyundai Solaris, сбила мальчика и протащила его под днищем авто несколько метров. При этом водительница после ДТП заявила, что ребенок был в стельку пьян, и бросился под колеса сам.

Эти показания подтвердила и экспертиза, согласно которой в крови у несовершеннолетнего было обнаружено 2,7 промилле, что соответствует одной выпитой бутылке водки. Правда, очевидцы происшествия утверждают, что машина ехала очень быстро, дамочка при этом разговаривала по мобильному телефону, а ребенка она попросту не заметила.