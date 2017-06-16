Пьяный шестилетний ребенок разбил Hyundai Solaris жены криминального авторитета

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В подмосковном Железнодорожном произошло смертельное ДТП, унесшее жизнь шестилетнего мальчика, в крови которого был якобы выявлен чрезмерный уровень алкоголя. Правда, эксперты считают, что после выпитого ребенок бы умер еще до трагической аварии.
Мирон Горин

Интернет всколыхнул вопиющий инцидент, произошедший в одном из дворов Павлинского района города Железнодорожный — женщина, находившаяся за рулем Hyundai Solaris, сбила мальчика и протащила его под днищем авто несколько метров. При этом водительница после ДТП заявила, что ребенок был в стельку пьян, и бросился под колеса сам.

Эти показания подтвердила и экспертиза, согласно которой в крови у несовершеннолетнего было обнаружено 2,7 промилле, что соответствует одной выпитой бутылке водки. Правда, очевидцы происшествия утверждают, что машина ехала очень быстро, дамочка при этом разговаривала по мобильному телефону, а ребенка она попросту не заметила.

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Как сообщает Life, жительница Подмосковья является супругой местного криминального авторитета, который, вероятно, попытался «отмазать» благоверную, договорившись и с криминалистами, и со следователем, признавшим «пьяного» ребенка виновником аварии.

Родители погибшего мальчика, ознакомившись с абсурдным заключением экспертов, потребовали проведения повторной экспертизы, а также присоединения к делу записей с уличных камер видеонаблюдения, которые таинственным образом тут же пропали.

Следственным управлением МУ МВД «Балашихинское» в настоящий момент решается вопрос об эксгумации тела ребенка для проведения дополнительной судебной и биологической экспертизы.

В отношении 31-летней жены преступного авторитета возбуждено уголовное дело по ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека». Женщина находится под подпиской о невыезде, ей грозит до пяти лет лишения свободы.

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16 июня 2017
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