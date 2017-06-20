5 новых кроссоверов российского рынка

SKODA KODIAQ

Дилеры начали принимать заказы на первый семиместный кроссовер в истории чешской марки. Правда, три ряда кресел доступны лишь опционально. На начальном этапе покупателям достанутся машины, произведенные в Чехии, и только в самых богатых комплектациях Ambition Plus и Style Plus. Иными словами, со всеми «плюшками-ватрушками» — полным приводом, двухзонным климат-контролем, парктрониками по кругу и ассистентом при выезде с парковки задним ходом. Чуть позже появятся «бюджетные» версии кроссовера, а сам он должен «прописаться» на заводе в Нижнем Новгороде.

Моторная гамма Skoda Kodiaq включает в себя два бензиновых двигателя мощностью 150 и 180 л. с., а также 150-сильный турбодизель. Коробки передач — шести- и семиступенчатые «роботы» DSG.