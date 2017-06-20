5 новых кроссоверов российского рынка

Что лучше всего приобрести к дачному сезону? Конечно, кроссовер — и сидишь повыше, и гребешь получше. Портал «АвтоВзгляд» предлагает познакомиться с последними новинками сегмента SUV на российском рынке.
SKODA KODIAQ
Дилеры начали принимать заказы на первый семиместный кроссовер в истории чешской марки. Правда, три ряда кресел доступны лишь опционально. На начальном этапе покупателям достанутся машины, произведенные в Чехии, и только в самых богатых комплектациях Ambition Plus и Style Plus. Иными словами, со всеми «плюшками-ватрушками» — полным приводом, двухзонным климат-контролем, парктрониками по кругу и ассистентом при выезде с парковки задним ходом. Чуть позже появятся «бюджетные» версии кроссовера, а сам он должен «прописаться» на заводе в Нижнем Новгороде.
Моторная гамма Skoda Kodiaq включает в себя два бензиновых двигателя мощностью 150 и 180 л. с., а также 150-сильный турбодизель. Коробки передач — шести- и семиступенчатые «роботы» DSG.
HONDA CR-V
Японцы тоже решили начать продажи пятого поколения кроссовера CR-V с топовой версии, которая порадует будущих владельцев полным приводом и 2,4-литровым бензиновым мотором вкупе с бесступенчатым вариатором.
Среди благ цивилизации у нового авто стоит отметить раздельный климат-контроль, датчики парковки, помощник при движении в гору, а также систему Start-Stop.
Помимо прочего потребители получат обогрев заднего дивана и рулевого колеса, электропривод пятой двери и систему кругового обзора. Ближе к осени перечень модификаций пополнится младшей версией Honda CR-V с двухлитровым мотором под капотом.
LAND ROVER DISCOVERY
Новая, пятая по счету генерация британского внедорожника доступна для заказа в пяти вариантах исполнения, включая лимитированное издание First Edition с эксклюзивными элементами декора. Поклонники дизельного «Диско» оценят по достоинству трехлитровый TD6 мощностью 249 «лошадей», а для приверженцев бензиновых агрегатов имеется могучий 340-сильный V6.
Стоит отметить, что в отличие от своего предшественника новинка почти на полтонны легче — не в последнюю очередь благодаря применению алюминия в конструкции. А из новомодных «фишек» нельзя не обратить внимание на возможность управлять прицепом посредством шайбы фирменной системы Terrain Response. Главное, чтобы в сервис автомобиль не заглядывал так же часто, как машины предыдущих поколений.
AUDI Q5
Разменяв второе поколение, немецкий кроссовер стал экономичнее и умнее. По заверениям производителя, единственный в моторной линейке 249-сильный движок, ускоряющий авто до первой сотни с места за 6,3 секунды, потребляет в смешанном цикле не более 7 л/100 км. Работает с ним роботизированная коробка передач S-tronic, передающая мощность на обе оси.
Кстати, помимо фирменной системы quattro с дифференциалом Torsen, автомобиль в обозримом будущем должен получить упрощенную схему полного привода quattro ultra с многодисковой муфтой и электронным управлением.
Хочется надеяться, что немцы избавили новинку от болячек, присущих предыдущей генерации модели. В частности, от дефектов, вызывающих коррозию газогенераторов подушек безопасности.
JEEP COMPASS
Пожалуй, этот американский кроссовер является одним из лучших предложений в сегменте SUV, как с точки зрения внедорожных повадок, так и в плане оснащения. Автомобиль снабжен более, чем 70 системами активной и пассивной безопасности, а также может заткнуть за пояс едва ли не любого конкурента на бездорожье. Стоит сказать спасибо производителю за offroad-версию Trailhawk, хорошо известную поклонникам марки по старшим собратьям Jeep Cherokee и Grand Cherokee.
Что до агрегатов, то в движение машина может приводиться — на выбор — бензиновыми моторами мощностью 150 и 180 л. с., либо 140-сильным турбированным дизелем. Коробка — строго девятискоростной «автомат», привод — исключительно полный.