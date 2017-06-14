«Яндекс.Транспорт» покажет свободные каршеринговые автомобили

Приложение «Яндекс.Транспорт» покажет автомобили операторов каршеринга «Делимобиль», Anytime и BelkaCar, которые можно арендовать в столице, а также машины «Делимобиля», предложенные автомобилистам Санкт-Петербурга.

Так, кликнув на иконку логотипа компании (оранжевые, красные и темно-синие метки), пользователь увидит, какой автомобиль находится в этом месте и уровень топлива в его баке, а также ознакомится с тарифами аренды. В случае необходимости «Яндекс.Транспорт» предложит желающему воспользоваться услугой загрузить мобильное приложение оператора, чтобы забронировать нужную машину.

Стоит отметить, что в настоящее время «Яндекс.Транспорт», отображающий каршеринговые автомобили, доступен лишь пользователям «яблочной» продукции, однако в ближайшее время выйдет обновление и для «андройдовской» версии, сообщает «Интерфакс».