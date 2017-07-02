Военные ограбили страховщиков на 7,5 млн. рублей

Инициатором возбуждения уголовного дела стала служба безопасности «АльфаСтрахование». Сотрудники страховой компании оперативно выявили признаки мошенничества в серии страховых случаев, провели работу по определению участников группы и собрали достаточную информационную базу для передачи материалов в полицию: в заявлении были указаны участники инсценированных ДТП, в том числе военнослужащие. На данный момент несколько организаторов группы арестованы. Фактически в инсценированных авариях были задействованы несколько десятков человек.

- Мы оперативно реагируем на угрозы со стороны мошенников и проводим активную работу по взаимодействию с правоохранительными органами. В последнее время наблюдается увеличение количества обращений за выплатой по фальшивым ДТП — по данным нашего аналитического центра, ежегодный рост составляет 20%. Обновленные лимиты покрытия, низкая стоимость полиса и простота оформления убытка делают ОСАГО все более привлекательным видом страхования для мошенников. Мы, безусловно, реагируем на эту тенденцию и активизируем свою работу для предотвращения преступной деятельности', — сообщил порталу «АвтоВзгляд» Виталий Батов, директор Санкт-Петербургского филиала «АльфаСтрахование».