Покупатель отсудил более миллиона за бракованный Opel Astra

Красноярец купил многострадальный Opel Astra в декабре 2013 года у компании «Атлантик-Моторс», заплатив за нее 750 тысяч рублей. Уже спустя два дня в машине обнаружилась неисправность фар, через три месяца сломался сначала передний динамик мультимедийной системы, затем задний. Летом 2014 года в автосервисе поменяли все 4 тормозных суппорта. Только после троекратного обращения были устранены стуки в подвеске. В июле 2015 года по всему кузову начала вздуваться краска. Вдобавок ко всему, оказались неисправными насос системы охлаждения, автоматическая коробка передач и задний стоп-сигнал.

Всего за недолгое время эксплуатации обнаружилось около 20 серьезных дефектов, часть из которых отремонтировали по гарантии, а часть осталась не устраненной — рывки при движении, дребезжание салонного плафона освещения, скрежет заслонки системы отопления. Неудачливый покупатель обратился к продавцу с претензией о расторжении договора и возврате денежных средств, но его требования остались без ответа.

В декабре 2016 года Центральный районный суд города Красноярск удовлетворил иск лишь частично, постановив взыскать в пользу владельца машины 750 тысяч рублей ее стоимости, 1 тысячу в качестве компенсации морального вреда и по 50 тысяч неустойки и штрафа. Однако красноярец обжаловал это решение, и краевой суд постановил взыскать в пользу покупателя выплаченные по договору 750 000 рублей, 322 900 — разницы в цене товара, 1000 — компенсации морального вреда, 100 000 — неустойки и 100 000 рублей штрафа.