Рекламные войны: Pirelli выпустила «учебник» для маркетологов

Отметим, что в конце 70-х настоящий фурор произвела работа, где из 140 автомобилей сформировали легендарную букву P — то есть Pirelli. Фотография этой композиции была сделана Адрианом Гамильтоном с высоты 85 метров. А творение легендарного фотографа Энни Лейбовица и Карла Льюиса в туфлях на высоком каблуке и лозунг «Power is Nothing without Control» в 1994 году стали и вовсе культовыми в истории рекламы.

В книге «Pirelli advertising with capital P» представлены 800 иллюстраций, среди которых присутствуют макеты для печати, принты, фотографии, а также некоторые кадры из видеороликов.