Рекламные войны: Pirelli выпустила «учебник» для маркетологов

Авторы книги опирались на исторический архив Фонда Pirelli, хранящий тысячи рекламных принтов и десятки видеороликов. В 70-х и 80-х годах за маркетинговое направление компании отвечала организация Pirelli’s Centro. В 90-х же были привлечены и международные агентства, такие как Young & Rubicam и Armando Testa. Тогда же Pirelli начали привлекать к своим кампаниям звезд киноиндустрии и спорта: участие в съемках принимали Шэрон Стоун, Карл Льюис и бразильский футболист Роналдо.
Компания Pirelli совместно с итальянским издательством Corraini выпустила книгу, посвященную своим ярким маркетинговым кампаниям прошлых лет. Сборник, получивший название «Pirelli advertising with capital P», рассказывает историю рекламы бренда с 70-х по 2002 год.
Отметим, что в конце 70-х настоящий фурор произвела работа, где из 140 автомобилей сформировали легендарную букву P — то есть Pirelli. Фотография этой композиции была сделана Адрианом Гамильтоном с высоты 85 метров. А творение легендарного фотографа Энни Лейбовица и Карла Льюиса в туфлях на высоком каблуке и лозунг «Power is Nothing without Control» в 1994 году стали и вовсе культовыми в истории рекламы.
В книге «Pirelli advertising with capital P» представлены 800 иллюстраций, среди которых присутствуют макеты для печати, принты, фотографии, а также некоторые кадры из видеороликов.
1814