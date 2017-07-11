Мать сбила своего ребенка, сидящего в детском автокресле

Впрочем, если поразмыслить, игнорирование ручника — далеко не единственная ошибка, которую допустила турецкая автомобилистка. Детское кресло, вероятнее всего, не закрепили должным образом, да и заднюю дверь не заблокировали.

К тому же на помощь безответственной матери кинулись окружающие: и пешеходы, и водители проезжающих мимо машин. Только вот оказали они, как говорится, «медвежью» услугу. На месте происшествия началась настоящая паника, а парень, севший за руль «неуправляемой» машины, вместо того, чтобы сдать вперед, еще разок наехал на потерпевших.

По неподвержденным данным, женщину и ребенка удалось спасти, однако о степени тяжести их состояния не сообщается.