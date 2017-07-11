Мать сбила своего ребенка, сидящего в детском автокресле

Жуткое и в то же время глупое ДТП попало в объектив камеры видеонаблюдения. Как мы видим, автомобилистка и ее старший сын оставили автомобиль без присмотра, который через несколько секунд «вернулся» за своими пассажирами, сбив их с ног. Разумеется, женщина перепугалась и ей в тот момент совершенно не было дело до элементарных правил безопасности, а ведь чего ей стоила эта халатность.
Ужасный инцидент произошел на прошлой неделе в Турции. На повороте из автомобиля вылетело детское кресло, в котором находился малолетний ребенок. Но женщина, бросившаяся спасать свое чадо, похоже, забыла поставить машину на ручник…
Впрочем, если поразмыслить, игнорирование ручника — далеко не единственная ошибка, которую допустила турецкая автомобилистка. Детское кресло, вероятнее всего, не закрепили должным образом, да и заднюю дверь не заблокировали.
К тому же на помощь безответственной матери кинулись окружающие: и пешеходы, и водители проезжающих мимо машин. Только вот оказали они, как говорится, «медвежью» услугу. На месте происшествия началась настоящая паника, а парень, севший за руль «неуправляемой» машины, вместо того, чтобы сдать вперед, еще разок наехал на потерпевших.
По неподвержденным данным, женщину и ребенка удалось спасти, однако о степени тяжести их состояния не сообщается.
2890