Госдума предложила отбирать у стритрейсеров автомобили

Как сообщили газете «Известия» в комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, первое заседание рабочей группы, которая займется разработкой законопроекта, состоится в среду, 26 июля. Не исключено, что в отношении стритрейсеров будут заводить уголовные дела по статье 213 УК РФ «Хулиганство». Если гонщиков и впрямь приравняют к «хулиганам», то они, организуя несанкционированные заезды, рискуют оказаться за решеткой и лишиться своего автомобиля. Стоит однако отметить, что власти при этом рассмотрят возможность строительства специальный площадок для любителей погонять.

– В ПДД есть момент про опасное вождение, но стритрейсинг — нечто иное. Это реально злостное хулиганство, за которое наказывать уголовно вполне можно. Стритрейсеры ставят под угрозу жизнь и здоровье большого количества людей. Делают они это сознательно, умышленно. В Германии недавно, к слову, стритрейсер получил пожизненное наказание по статье убийство, за гонку в которой погибли люди, — отмечает председатель общественного движения «Комитет по защите прав автомобилистов» Алексей Дроздов.