Как защитить лобовое стекло от камней и сколов на трассе

arnapress.kz
Существует несколько вариантов, с помощью которых, как считается, можно минимизировать вред от попадания камней и гравия в лобовое стекло. Однако далеко не все из них можно признать эффективными.
Максим Строкер

Именно летом, в сезон отпусков, когда автомобилисты особенно часто предпринимают дальние поездки по трассам, перед ними встает проблема порчи лобового стекла летящими камнями. Наиболее прямолинейным решением вопроса может стать отказ от поездок вообще, но это — не наш метод. Мы ведь приобретаем машину, чтобы она ездила, а не пылилась на стоянке. Конструкторская мысль автовладельца не дремлет и, в первую очередь, наталкивается на простое и изящное решение — покрыть «лобовуху» какой-нибудь прозрачной, но ударостойкой пленкой. Например, такой же, какой «бронируют» фары машин.

Вариант, на первый взгляд, не плохой. В рекламных роликах фирменных пленок такого типа демонстрируется, как здоровенные мужики лупят кувалдами по «забронированному» стеклу, а тому — хоть бы хны. И не особо дорого. Ценники для лобового стекла колеблются в пределах 2000—5000 рублей. Но, как показывает практика, не все так радужно с этим видом защиты от камней. Пленка намного хуже, нежели стекло выдерживает воздействие щеток стеклоочистителя. Песок, неизбежно попадающий между «лобовухой» и «дворниками», работает как мощный абразив, и очень скоро водитель получит мутные разводы вместо ясной картинки перед глазами.

Еще один вариант предлагают обычно любители бездорожья. Натягиваешь стальную сетку между «кенгурином» и багажником на крыше и — вуаля, — камни стеклу не страшны. Печаль в том, что на трассу с таким оснащением не выйдешь. Первый же сотрудник ГИБДД остановит и потребует демонтировать ухудшающий обзор девайс. И будет совершенно прав. Еще один вариант спасения стекла от ударов каменной судьбы на трассе подразумевает исключительно водительское мастерство. То есть, сам автовладелец должен стараться по-максимуму снижать риск встречи с летящим камнем. Например, постоянно следить за тем, что за покрытие под колесами машины находится в каждый момент времени.

Если в асфальте замечены даже неглубокие ямы, или попадается гравий с обочины, нужно не только держать максимальную дистанцию от впереди идущего транспорта, но и иметь в виду, что камни могут лететь от соседней с вами машины. Поэтому придется ехать крайне медленно, либо выбирая время суток с минимальным трафиком. Либо стараться двигаться по дороге так, чтобы впереди идущая машина находилась не ближе 150−200 метров, а параллельно вообще никто не ехал. И стараться избегать самосвалов: у них на покрышках и в кузове всегда найдется лопата-другая коварных камней, готовых к предательском залпу по вашим стеклам. Вот только не ясно, как быть со встречным транспортом, из-под колес которого также летят камни…

ремонт, трасса
25 июля 2017
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