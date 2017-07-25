Как защитить лобовое стекло от камней и сколов на трассе

Именно летом, в сезон отпусков, когда автомобилисты особенно часто предпринимают дальние поездки по трассам, перед ними встает проблема порчи лобового стекла летящими камнями. Наиболее прямолинейным решением вопроса может стать отказ от поездок вообще, но это — не наш метод. Мы ведь приобретаем машину, чтобы она ездила, а не пылилась на стоянке. Конструкторская мысль автовладельца не дремлет и, в первую очередь, наталкивается на простое и изящное решение — покрыть «лобовуху» какой-нибудь прозрачной, но ударостойкой пленкой. Например, такой же, какой «бронируют» фары машин.

Вариант, на первый взгляд, не плохой. В рекламных роликах фирменных пленок такого типа демонстрируется, как здоровенные мужики лупят кувалдами по «забронированному» стеклу, а тому — хоть бы хны. И не особо дорого. Ценники для лобового стекла колеблются в пределах 2000—5000 рублей. Но, как показывает практика, не все так радужно с этим видом защиты от камней. Пленка намного хуже, нежели стекло выдерживает воздействие щеток стеклоочистителя. Песок, неизбежно попадающий между «лобовухой» и «дворниками», работает как мощный абразив, и очень скоро водитель получит мутные разводы вместо ясной картинки перед глазами.