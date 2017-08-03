Где в Москве чаще всего «пасутся» эвакуаторы АМПП

Пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) распространила информацию, согласно которой в июле на штрафстоянки эвакуировали более 800 машин. «В июле с Цветного бульвара на спецстоянки ГКУ АМПП было перемещено 298 машин-нарушителей, а с Пресненской набережной и Зеленого проспекта — 277 и 250 автомобилей соответственно», — цитирует ТАСС сообщение представителя АМПП.

В пресс-службе ГКУ объяснили такую концентрацию нарушений тем, что эти места популярны среди автомобилистов как в будни, так и в выходные дни. «На Цветном бульваре расположен московский цирк Никулина, большой торговый центр, бизнес центры и еще много мест, которые привлекают внимание москвичей и гостей столицы», — отметили эвакуаторщики.