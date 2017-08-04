Как сообщить о нарушении ПДД в ГИБДД

Главное в этом деле — зафиксировать происходящее на видео или фото. Все-таки к ролику доверия как-то больше, нежели к просто заявлению гражданина. Идеально, если объектив вашего видорегистратора или смартфона отчетливо зафиксировал госномер машины нарушителя. Допустим, видеозапись у вас есть. Что делать дальше. Первый путь — по-старинке, «ножками» придти в тот отдел ГИБДД, на территории которого произошел дорожный инцидент, написать соответствующее заявление и приложить к нему флешку с видеоматериалом. Можно отправить точно такое же заявление с флешкой заказным письмом по почте.

Но сейчас, когда практически все поголовно подключились к интернет технологиям, грех не воспользоваться ими и в деле правдоискательства. Тем более, что на официальном сайте ГИБДД РФ как раз для таких случаев имеется «электронная приемная». В ней для начала придется заполнить специальную анкету, где указывается регион, где произошло нарушение, личные данные самого заявителя, способ обратной связи (рекомендуем выбрать электронную почту) и контактный телефон заявителя (может потребоваться инспектору).