Как сообщить о нарушении ПДД в ГИБДД

Когда видишь наглого «обочечника», пылящего в твое открытое окно или «шумахера», провоцирующего одну за другой аварийные ситуации на трассе, рука так и тянется если не к пистолету, так к клавиатуре — чтобы ГИБДД наказала нарушителя.
Максим Строкер

Главное в этом деле — зафиксировать происходящее на видео или фото. Все-таки к ролику доверия как-то больше, нежели к просто заявлению гражданина. Идеально, если объектив вашего видорегистратора или смартфона отчетливо зафиксировал госномер машины нарушителя. Допустим, видеозапись у вас есть. Что делать дальше. Первый путь — по-старинке, «ножками» придти в тот отдел ГИБДД, на территории которого произошел дорожный инцидент, написать соответствующее заявление и приложить к нему флешку с видеоматериалом. Можно отправить точно такое же заявление с флешкой заказным письмом по почте.

Но сейчас, когда практически все поголовно подключились к интернет технологиям, грех не воспользоваться ими и в деле правдоискательства. Тем более, что на официальном сайте ГИБДД РФ как раз для таких случаев имеется «электронная приемная». В ней для начала придется заполнить специальную анкету, где указывается регион, где произошло нарушение, личные данные самого заявителя, способ обратной связи (рекомендуем выбрать электронную почту) и контактный телефон заявителя (может потребоваться инспектору).

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В тексте заявления нужно кратко изложить где, когда какое именно произошло нарушение ПДД, а также модель и госномер машины нарушителя. Далее, воспользовавшись «кнопкой» «добавить файл», прикрепляем к нашему заявлению фотокадры нарушения. Для этого следует заранее подготовить несколько стоп-кадров из снятого вами видеоролика с нарушителем ПДД в главной роли. Далее вводим код-подтверждение, что вы не «интернет-бот» и отправляем наше заявление.

Все подобные обращения граждан автоматически регистрируются и ГИБДД обязана рассмотреть их в течение 30 дней. По каждому из них инициируется стандартная процедура расследования административного правонарушения. Она подразумевает идентификацию машины нарушителя, определение его собственника, получения его показаний, выявления водителя, установление факта нарушения ПДД и оформление постановления в рамках соответствующей статьи КоАП. Если выявить виновника нарушения не удается в двухмесячный срок, то административное дело закрывается и об этом извещается гражданин-жалобщик.

штрафы, водительское удостоверение, ПДД, КоАП, ГИБДД
4 августа 2017
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