Объявлены российские цены на кроссовер Honda CR-V с 2-литровым мотором

На официальном сайте Honda появился прайс на новый CR-V в модификации с двухлитровым бензиновым двигателем мощностью 150 л. с. Автомобиль предлагается в трех комплектациях: базовой Elegance — по цене от 1 769 900 рублей, Lifestyle — от 1 959 900 рублей и топовой Executive, за которую придется отдать не менее 2 099 900 целковых.

В списке оснащения базовой версии CR-V значатся восемь подушек безопасности, датчик контроля давления в шинах, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, а также датчик освещенности. Кроме того, кроссовер порадует покупателей задним парктроником, климат-контролем, обогревом зоны покоя «дворников» и передних сидений.

Напомним, что приобрести Honda CR-V с более мощным 2,4-литровым 186-сильным мотором по цене от 2 109 900 рублей можно уже сейчас. А машины, оснащенные двухлитровым двигателем, появятся у дилеров лишь в сентябре.