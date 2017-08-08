Система льготной оплаты штрафов себя оправдала

С момента введения льготной системы в действие предоставляемыми ею преимуществами воспользовалось около 70% нарушителей. Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что с 1 января 2016 года позволяется оплачивать только половину административного штрафа за большинство нарушений ПДД, если оплата производится в течение первых 20 дней со дня вынесения постановления.

— Что касается 50-процентной скидки, то в среднем по стране порядка 70% граждан оплачивают штрафы в 20-дневный срок. Я считаю, что эта практика себя оправдала, — приводит «РИА Новости» слова Добрякова, сказанные во вторник на пресс-конференции в Нальчике. Полицейский также отметил, что планируется усиление ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения, но не стал пояснять, какие именно меры предлагает ГИБДД.