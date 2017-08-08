Почему ГИБДД ставит на учет одну машину 6 часов при отсутствии очередей

Нет, толкучки в МОТОТРЭР №5 на Верхней Красносельской улице 15А, куда автор этих строк на свою беду попал для регистрации транспортного средства, не наблюдается. Однако придя в ГИБДД утром, уйти с заветными номерами удалось только к вечеру. И то лишь после посещения кабинета начальника отдела.

Ау, ребята, а где же «жучки», подумал я, на удивление быстренько пройдя площадку, на которой инспекторы пьют кофе из пластиковых стаканчиков прямо в ходе осмотра автомобилей? С 11 утра прошло уже больше двух часов, а номер талончика, взятого — вы не поверите! — без очереди из терминала, на табло до сих пор не появился. Ладно, ждем. Дышим затхлым воздухом годами непроветриваемого помещения, уныло смотрим на пятерых таких же попавших на гаишную неторопливость граждан, и ждем-ждем-ждем.

К двум часам по полудню, а именно в это время служивые удаляются на обед (точнее, удаляют всех посетителей за дверь), электронная очередь сдвинулась аж на одного человека. Представляете, насколько много стаканчиков кофе или тайной работы у придорожных полицейских, что к обеденному перерыву они смогли пропустить лишь одного. Спасибо, что хоть загорелись на цифровом мониторе заветные цифры — после обеда сразу же сдам бумаги и получу номера.