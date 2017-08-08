Почему ГИБДД ставит на учет одну машину 6 часов при отсутствии очередей

Фото: Александр Астафьев
Переход на электронно-талонную систему работы отделений ГИБДД не сделал процесс выдачи государственных регистрационных знаков на авто быстрее и удобнее. В чем корреспондент портала «АвтоВзгляд» в очередной раз убедился лично.
Вячеслав Василенко

Нет, толкучки в МОТОТРЭР №5 на Верхней Красносельской улице 15А, куда автор этих строк на свою беду попал для регистрации транспортного средства, не наблюдается. Однако придя в ГИБДД утром, уйти с заветными номерами удалось только к вечеру. И то лишь после посещения кабинета начальника отдела.

Ау, ребята, а где же «жучки», подумал я, на удивление быстренько пройдя площадку, на которой инспекторы пьют кофе из пластиковых стаканчиков прямо в ходе осмотра автомобилей? С 11 утра прошло уже больше двух часов, а номер талончика, взятого — вы не поверите! — без очереди из терминала, на табло до сих пор не появился. Ладно, ждем. Дышим затхлым воздухом годами непроветриваемого помещения, уныло смотрим на пятерых таких же попавших на гаишную неторопливость граждан, и ждем-ждем-ждем.

К двум часам по полудню, а именно в это время служивые удаляются на обед (точнее, удаляют всех посетителей за дверь), электронная очередь сдвинулась аж на одного человека. Представляете, насколько много стаканчиков кофе или тайной работы у придорожных полицейских, что к обеденному перерыву они смогли пропустить лишь одного. Спасибо, что хоть загорелись на цифровом мониторе заветные цифры — после обеда сразу же сдам бумаги и получу номера.

Фото: Наталья Губернаторова

Не тут-то было — обед у гаишников плавно перетек в полдник, и спустя час молчания из приемных окон я вновь вспомнил о «решалах». Но ни в отделении, ни на улице рядом с ним помощников, готовых за вознаграждение устроить «зеленый корридор», не оказалось.

Эх, лучше бы в МОГТОТРЭР №4 на улицу Перерва поехал, подумал я: там хотя бы за наличные очередь двигается. Иначе говоря, о коррупционной составляющей в ГИБДД на Красносельской речи не идет — тут автовладельцев и тех, кто хотел бы таковыми стать «морозят» не ради денег, а ради собственного удовольствия и злорадства.

Но сил и времени терпеть это хамство и сознательное бездействие уже не было. Усугубила ситуацию и молниеносно образовавшаяся после 15:00 кучка гораздо более умных, чем я людей, записавшихся на прием через иногда, оказывается, работающий портал госуслуг. Почему-то гаишники, так и не вызвав тех, кто создавал здесь массовку с самого утра, вдруг решили принимать именно их.

Фото: Наталья Губернаторова

Что ж, здравствуйте, уважаемый (хотя и не факт) начальник — именно в этот кабинет нужно было идти с самого начала. После довольно резко высказанного недовольства работой его подчиненных, руководитель межрайонного отдела лично поставил визу и собственными ногами спустился с моими документами на 1 этаж, передав их сотрудникам, вновь пытающимся победить свою усталость кофеином.

Нет, вы не подумайте: я не светил «корочкой» журналиста, косвенно намекая на то, что мир узнает правду; не умолял помочь, жалуясь на обморочное состояние и отсутствие туалета для посетителей; и уж тем более не предлагал денег. Я просто довел до сознания начальника, что этажом ниже по непонятным для пяти человек причинам регистрационные знаки к 16:00 часам получил лишь один автовладелец. На вопрос: «Кому жаловаться, если не вам», он беззастенчиво улыбнулся, недвусмысленно дав понять, что ситуация действительно любопытная, но находится под контролем.

И как вы думаете, через сколько меня пригласили к окну и выдали регистрационные знаки? Ни за что не догадаетесь — через четыре минуты. Четыре, Карл! Ровно столько потребовалось инспекторам, а точнее одному из них, чтобы внести транспортное средство в базу и отпустить счастливого автовладельца с номерами. Не пора ли, наконец, что-то «менять в консерватории»? Если уж не ее саму, то хотя бы кадры?

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8 августа 2017
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