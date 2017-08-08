Власти отдадут деньги москвичей каршеринговым компаниям

Фото: Официальный сайт Мэра Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин поручил выделить субсидии на покупку новых автомобилей операторам столичного каршеринга. Соответствующее постановление было принято на заседании президиума правительства Москвы 8 августа.
Виктория Базылева

Как сообщает пресс-служба столичной мэрии, компании, предоставляющие услуги краткосрочной аренды автомобилей, смогут рассчитывать на поддержку властей как при покупке машин в кредит, так и в лизинг. При этом к каршеринговым автомобилям предъявят и более жесткие требования. В частности, речь идет о возрасте машин, который не должен превышать трех лет, российском производстве и минимальном экологическом классе «Евро-4».

Напомним, что каршеринг — это система кратковременной аренды автомобиля с поминутной тарификацией. Пользуясь услугой, клиент оплачивает лишь фактическое время использования машины. Расходы на бензин, городские парковки, ремонт, страховку и мойку берет на себя оператор сервиса.

автопродажи, авторынок, производство, аренда автомобиля
8 августа 2017
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