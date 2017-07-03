1500 водителей попали в «черный список» каршеринговых компаний

Примечательно, что основания для внесения клиента в «черный список» у каждой компании, предоставляющей услуги каршеринга, свои. Среди них — неприличное количество штрафов за превышение скорости или парковку в неположенных местах, управление автомобиля в нетрезвом виде и другие.

При этом, как сообщается на официальном сайте мэра Москвы, алкоголизм за рулем, вандализм и попытки угона караются пожизненной блокировкой в системе. Если же клиента отправили в стоп-лист из-за парочки неоплаченных штрафов, некоторые операторы смогут перезаключить с автомобилистом договор спустя некоторое время, однако такие ситуации рассматриваются индивидуально.

Так, самый длинный список нарушителей представила каршеринговая компания Anytime, которая заблокировала сразу 780 человек. В BelkaCar расторгли договоры с 260 автомобилистами, «Делимобиль» — с 200 водителями. Оператор You Drive решил прекратить деловые отношения с 150 клиентами, а в Car5 остались недовольны 50 пользователями.

Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что каршеринговые компании намерены оснастить свои автомобили алкозамками — устройства появятся в машинах ближе к концу года. Теперь, чтобы завести машину, пользователям услуги каждый раз придется проходить алкотест.