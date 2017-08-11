Как заработать с помощью личного автомобиля

Фото: moneycrashers.com
Если уж какая-то курица несла золотые яйца, то почему это не может сделать личный легковой автомобиль? Ведь каждую полезную вещь можно использовать как ресурс для обогащения. Причем способов «подкалымить», в самом широком смысле этого слова — предостаточно. Особенно в большом мегаполисе.
Денис Халфин

Самый популярный вариант — работа курьером (экспедитором, торговым представителем). В условиях расплодившихся интернет-магазинов и транспортных фирм спрос на эту профессию только растет, поэтому предложений о такой работе — космическое количество. Оплата может быть почасовой, а возможен и оклад с процентами.

Более хлопотный, но также популярный способ — стать таксистом, используя свою машину для перевозки пассажиров. Для этого необходимо зарегистрировать индивидуальное предприятие, приобрести лицензию и изучить все тонкости отчетности и налогообложения. Лицензия, оформление автомобиля и юридические консультации влетят в копеечку. Шансы неплохо заработать имеются, но придется вкалывать, как папа Карло.

На сайтах по трудоустройству можно найти объявления о вакансии личного водителя со своим авто. И условия, и зарплата, и степень загруженности зависят от конкретного работодателя. В отличие от работы таксистом этот вариант не требует первоначальных вложений, к тому же и риски сведены к минимуму.

Фото: brightstoneins.com

Еще один способ заставить свое авто приносить барыш — сдать его в аренду, обеспечив себе дополнительный доход к основному заработку. Машину отдал, ничего делать не надо, а деньги капают — это и есть самый главный плюс такого варианта. Правда, следует учитывать, что арендатор может гонять вашу машину и в хвост, и в гриву, подрывая ей здоровье и укорачивая жизнь.

Используя свой автомобиль в качестве рекламной площадки, вы получите возможность совсем безболезненно сесть «на оклад». Рекламодатель обклеит кузов на свое усмотрение, заплатит за это не бог весть какие большие деньги, зато вам особо напрягаться не придется. Главное, чтобы вы оставались активным и регулярным участником городского движения.

Счастливый обладатель красивой премиальной модели да еще представительского класса может использовать ее в качестве свадебного авто. Если вы опытный водитель со стажем, в совершенстве изучили ПДД, почему бы не давать частные уроки вождения? При наличии ораторских способностей, любви к своему городу и увлечении краеведением, станьте гидом индивидуальных или семейных экскурсий.

В конце концов, можно попробовать себя в роли эвакуаторщика. Если у вас пылится крепкий трос в багажнике, почему бы не заняться транспортировкой машин по более доступной цене, чем это делают профессионалы? И, наконец, самый верный способ получить быстрые деньги при помощи авто — просто продать его.

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11 августа 2017
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