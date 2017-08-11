Как заработать с помощью личного автомобиля

Самый популярный вариант — работа курьером (экспедитором, торговым представителем). В условиях расплодившихся интернет-магазинов и транспортных фирм спрос на эту профессию только растет, поэтому предложений о такой работе — космическое количество. Оплата может быть почасовой, а возможен и оклад с процентами.

Более хлопотный, но также популярный способ — стать таксистом, используя свою машину для перевозки пассажиров. Для этого необходимо зарегистрировать индивидуальное предприятие, приобрести лицензию и изучить все тонкости отчетности и налогообложения. Лицензия, оформление автомобиля и юридические консультации влетят в копеечку. Шансы неплохо заработать имеются, но придется вкалывать, как папа Карло.

На сайтах по трудоустройству можно найти объявления о вакансии личного водителя со своим авто. И условия, и зарплата, и степень загруженности зависят от конкретного работодателя. В отличие от работы таксистом этот вариант не требует первоначальных вложений, к тому же и риски сведены к минимуму.