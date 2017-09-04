«Подростковое» вождение в России не одобряют

Фото umatter.us
Во ряде западных странах весьма распространенной является практика раннего вождения, в России же юноши и девушки могут получить «права» только по достижению совершеннолетия. Большинство подростков, начиная с 12 лет, увлекаются автомобилями, мечтают купить собственное авто после окончания школы или получить его в подарок в честь поступления в высшее учебное заведение. Однако, как показывают опросы общественного мнения, большинство россиян против того, чтобы они сели за руль до достижения 18-летия.
Михаил Ростарчук

Так, в результате опроса своих клиентов, имеющих детей, эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» выяснили, что родители-респонденты с недоверием относятся к инициативе официально допустить за руль подростков. Подавляющее большинство опрошенных — 78%, считают, что в 16 лет выдавать «права» рано. Оставшиеся 22% позволят сесть своим детям за руль в раннем возрасте, а в качестве первого авто они планируют приобрести своему ребенку подержанную иномарку корейского или европейского производства.

Между тем, по статистике ранние браки заключают примерно 6% подростков, устраивается на работу — каждый второй, причем 16% детей начинали свою трудовую деятельность до 14 лет, что свидетельствует о том, что с 15—16 лет человек вполне может отвечать за свои действия и поступки. Однако Россия входит в список 120 стран, где водительские удостоверения выдают с 18 лет, хотя в СССР существовали так называемые юношеские права, которые можно было получить по достижении 16 лет.

Фото kcci.com

К тому же снижение возрастного ценз для водителя, считает ряд экспертов, положительно отразится и на продажах автомобилей. В этом случае предполагается увеличение спроса на недорогие авто С-класса: Hyundai Solaris, KIA Rio, Volkswagen Polo, Nissan Almera и других «бюджетников». Хотя тут надо заметить, что средний месячный доход российской семьи составляет 43 800 рублей. Эта сумма не покрывает расходы на приобретение и обслуживание «детского» автомобиля. Учитывая новые целевые государственные программы льготного кредитования — «Первый автомобиль» или «Семейный автомобиль», авто для подростка сможет себе позволить только каждая пятая семья в России.

С другой стороны, стоит учитывать, что рост числа неопытных водителей, безусловно, приведет к увеличению количества аварийных ситуаций на дорогах, в первую очередь это касается Москвы и Санкт-Петербурга. По данным управления ГИБДД ГУ МВД России в столице в 2016 году произошло 9045 тяжелых аварий, в Санкт-Петербурге — 7200 ДТП. Согласно Конституции РФ, человек становятся дееспособными только с 18 лет, но если законопроект будет принят, водитель вне зависимости от возраста должен будет нести ответственность за свои действия за рулем. И это может стать очень большой проблемой.

– В первую очередь нас, как и всех игроков отрасли, беспокоит безопасность на дорогах — комментирует Алексей Потапов, геральный директор «АвтоСпецЦентр KIA Столица». — Респонденты нашего исследования считают, что подростки не готовы к управлению собственным автомобилем. Кроме того, материальной базы для покупки даже подержанного авто подростку у среднестатистических российских семей сейчас нет. Мы разделяем мнение опрошенных и согласны с тем, что выдача водительских прав должна по-прежнему осуществляться по достижению совершеннолетия…

водительское удостоверение, безопасность дорожного движения
4 сентября 2017
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