«Подростковое» вождение в России не одобряют

Так, в результате опроса своих клиентов, имеющих детей, эксперты ГК «АвтоСпецЦентр» выяснили, что родители-респонденты с недоверием относятся к инициативе официально допустить за руль подростков. Подавляющее большинство опрошенных — 78%, считают, что в 16 лет выдавать «права» рано. Оставшиеся 22% позволят сесть своим детям за руль в раннем возрасте, а в качестве первого авто они планируют приобрести своему ребенку подержанную иномарку корейского или европейского производства.

Между тем, по статистике ранние браки заключают примерно 6% подростков, устраивается на работу — каждый второй, причем 16% детей начинали свою трудовую деятельность до 14 лет, что свидетельствует о том, что с 15—16 лет человек вполне может отвечать за свои действия и поступки. Однако Россия входит в список 120 стран, где водительские удостоверения выдают с 18 лет, хотя в СССР существовали так называемые юношеские права, которые можно было получить по достижении 16 лет.