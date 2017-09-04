Как столичные полицейские распоряжаются арестованными авто

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился житель столичного региона, который волею судеб стал фигурантом уголовного дела, где принадлежавший ему автомобиль BMW X6 оказался вещественным доказательством. По закону немецкий кроссовер совершенно справедливо был задержан следствием, о чем имеется протокол изъятия.
Только вот по непонятным для собственника причинам, до специализированной стоянки, где машина должна находиться до закрытия дела или окончания судебного процесса, она так и не доехала. Иномарка спокойно себе продолжает ездить по столичным дорогам, причем управляющий ею водитель эксплуатирует транспортное средство без свидетельства о регистрации и страхового полиса. А известно об этом стало, как вы уже наверное догадались, из целой серии штрафов, «выписанных» камерами автоматической фото- видеофиксации нарушений, которая свалилась в почтовый ящик хозяину изъятой машины.