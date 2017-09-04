Как столичные полицейские распоряжаются арестованными авто

Что примечательно — рассмотрение уголовного дела длиться уже около трех лет. Только представьте, сколько «писем счастья» получил собственник BMW X6, отобранного полицейскими из следственного отдела МВД России по району «Марьино» еще в 2014 году (сейчас дело ведет следователь 3-го отдела Следственной части СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве)! На момент подачи очередного заявления о неправомерном использовании арестованного авто неустановленными лицами, материальный ущерб владельцу машины составил свыше 30 000 рублей.

А обращался он вместе со своим адвокатом с требованием разобраться по факту незаконной эксплуатации иномарки и к начальнику ГУ МВД России по Москве Якунину А. И., и к начальнику управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Коваленко В. В., и к начальнику следственного управления ГУ МВД ЮВАО по Москве Демьянюку В. П., но нигде вразумительного ответа так и не получил, хотя пресловутые «письма счастья» исправно получает до сих пор.

Почему высокопоставленные полицейские чиновники закрывают глаза на явное нарушение закона своими подчиненными, остается загадкой. То ли в их среде на подобные проступки принято закрывать глаза, то ли господам начальникам откровенно нет дела до проблем маленького человека.