Как столичные полицейские распоряжаются арестованными авто

Фото: АвтоВзгляд
Помните, как в конце 90-х и начале «нулевых» полицейские массово гоняли на конфискованных автомобилях и на машинах, изъятых в качестве вещдоков? Да что там: служивые без стеснения оформляли изъятый транспорт на себя, передавали его третьим лицам, а то и продавали. Вы удивитесь, но подобную практику правоохранители используют и сегодня.
Мирон Горин

В редакцию портала «АвтоВзгляд» обратился житель столичного региона, который волею судеб стал фигурантом уголовного дела, где принадлежавший ему автомобиль BMW X6 оказался вещественным доказательством. По закону немецкий кроссовер совершенно справедливо был задержан следствием, о чем имеется протокол изъятия.

Только вот по непонятным для собственника причинам, до специализированной стоянки, где машина должна находиться до закрытия дела или окончания судебного процесса, она так и не доехала. Иномарка спокойно себе продолжает ездить по столичным дорогам, причем управляющий ею водитель эксплуатирует транспортное средство без свидетельства о регистрации и страхового полиса. А известно об этом стало, как вы уже наверное догадались, из целой серии штрафов, «выписанных» камерами автоматической фото- видеофиксации нарушений, которая свалилась в почтовый ящик хозяину изъятой машины.

Что примечательно — рассмотрение уголовного дела длиться уже около трех лет. Только представьте, сколько «писем счастья» получил собственник BMW X6, отобранного полицейскими из следственного отдела МВД России по району «Марьино» еще в 2014 году (сейчас дело ведет следователь 3-го отдела Следственной части СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по Москве)! На момент подачи очередного заявления о неправомерном использовании арестованного авто неустановленными лицами, материальный ущерб владельцу машины составил свыше 30 000 рублей.

А обращался он вместе со своим адвокатом с требованием разобраться по факту незаконной эксплуатации иномарки и к начальнику ГУ МВД России по Москве Якунину А. И., и к начальнику управления ГИБДД ГУ МВД России по Москве Коваленко В. В., и к начальнику следственного управления ГУ МВД ЮВАО по Москве Демьянюку В. П., но нигде вразумительного ответа так и не получил, хотя пресловутые «письма счастья» исправно получает до сих пор.

Почему высокопоставленные полицейские чиновники закрывают глаза на явное нарушение закона своими подчиненными, остается загадкой. То ли в их среде на подобные проступки принято закрывать глаза, то ли господам начальникам откровенно нет дела до проблем маленького человека.

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4 сентября 2017
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