«Яндекс.Такси» освоил новые методы привлечения клиентов

Так, теперь фирменный стиль «Яндекс.Такси» представляет собой сочетание желтого, черного и белого цветов, блоки и привычный логотип. Элементы брендирования могут меняться — к примеру, соотношение оттенков и углы наклона — однако это никак не влияет на визуальное восприятие и узнаваемость марки.

В настоящее время дизайнеры «Яндекс.Такси» трудятся над интерфейсом мобильного приложения, рекламными видеороликами и иллюстрациями. По словам представителей компании, визуальный язык помогает «общаться» с клиентами в одной тональности и не теряться на фоне других брендов. И именно поэтому «Яндекс» придает такое огромное значение своему новому проекту.

– Для «Яндекс.Такси» мы хотели добиться функциональной чистоты и простоты, сделать визуальный язык инструментом, который улучшает пользовательский опыт. Мы старались найти функциональное решение в брендинге и помочь пользователям найти на улице свое такси, — рассказал Макс Орлов, основатель и креативный директор ONY.