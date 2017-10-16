Самые невостребованные в России японские кроссоверы

В самых верхних строчках рейтинга продаж среди неоспоримых лидеров, что интересно, автомобилей родом с японских островов не встретишь. Но 10-е место Toyota RAV4 или 15-я позиция Camry — тоже совсем неплохо. Особенно если сравнить их годовые продажи, исчисляющиеся десятками тысяч экземпляров с более скромными собратьями, тиражи которых намного меньше сотни штук в месяц.

Эксперты портала «АвтоВзгляд» определили пятерку кроссоверов-неудачников, в число которых традиционно не включили представителей вымирающего семейства настоящих внедорожников. Да, и Suzuki Jimny, и Mitsubishi Pajero силу специфики конструкции тоже не разлетаются как горячие пирожки, но это птицы совершенно другого полета.

Не вошли в наше исследование и модели, реализация которых только-только началась — сравнивать их с машинами, полным ходом продававшимися в течение девяти месяцев было бы некорректно. Имеются в виду прежде всего новая Mitsubishi ASX, появившаяся в России лишь осенью, и Subaru XV, стартовавшая с мая.