Самые невостребованные в России японские кроссоверы

Фото: www.infiniti.co.za
Симпатия, испытываемая частью нашего автомобильного сообщества к японским машинам, во многом иррациональна, но непреодолима. Впрочем, она все же имеет под собой кое-какие исторические основания, связанные в высокой надежностью продукции Страны восходящего солнца, которую та демонстрировала в некоем прошлом. Но, как водится, помимо явных хитов среди японских марок, представленных на отечественном рынке, есть и откровенные аутсайдеры.
Вадим Устинов

В самых верхних строчках рейтинга продаж среди неоспоримых лидеров, что интересно, автомобилей родом с японских островов не встретишь. Но 10-е место Toyota RAV4 или 15-я позиция Camry — тоже совсем неплохо. Особенно если сравнить их годовые продажи, исчисляющиеся десятками тысяч экземпляров с более скромными собратьями, тиражи которых намного меньше сотни штук в месяц.

Эксперты портала «АвтоВзгляд» определили пятерку кроссоверов-неудачников, в число которых традиционно не включили представителей вымирающего семейства настоящих внедорожников. Да, и Suzuki Jimny, и Mitsubishi Pajero силу специфики конструкции тоже не разлетаются как горячие пирожки, но это птицы совершенно другого полета.

Не вошли в наше исследование и модели, реализация которых только-только началась — сравнивать их с машинами, полным ходом продававшимися в течение девяти месяцев было бы некорректно. Имеются в виду прежде всего новая Mitsubishi ASX, появившаяся в России лишь осенью, и Subaru XV, стартовавшая с мая.

Фото: Honda

Honda Pilot

На нынешний момент это одна из двух моделей японского производителя, официально представленных в России. Надо заметить, что большой кроссовер от Honda у нас никогда не пользовался ажиотажным спросом. Виной тому, скорее всего, была его безбожно завышенная цена. Да и сейчас стартовая цена машины — без малого 3 миллиона рублей. За три квартала «Пилотов» было продано всего 164 экземпляра. Кстати, и второй кроссовер того же производителя CR-V не рвет конкурентов, а занимает скромное девятое место — с конца.

Фото: Infiniti

Infiniti QX30

Полгода назад этот автомобиль занимал последнее место по продажам среди кроссоверов. Ныне там пребывает Honda Pilot, а компактный SUV от «премиального» японского бренда поднялся на одну ступеньку выше. Недавно появившаяся машина поклонников марки не впечатлила, поскольку отличается от ординарного хетчбэка Q30 исключительно полным приводом и увеличенным клиренсом. При этом как снаружи, так и внутри автомобили абсолютно одинаковы. За девять месяцев 2017 года этих «завышенных» хетчей в России приобретено всего 178 штук, и таким достижением вряд ли можно гордиться.

Фото: Infiniti

Infiniti QX60

Большой «премиальный» кроссовер, прошедший в прошлом году через рестайлинг, по сути представляет собой все тот же хорошо знакомый Nissan Pathfinder, который также не блещет результатами. В отличие от своего неродовитого собрата QX60 обзавелся немного более мощным двигателем, однако получил совершенно невыразительный клиренс в какие-то 178 мм. Продажи сдвинулись с точки замерзания после того, как прайс-лист автомобиля был ощутимо снижен. Но даже и после этого за январь-сентябрь кроссовер разошелся скромным тиражом 326 штук.

Фото: Nissan

Nissan Pathfinder

То, что два клона одной и той же модели оказались в конце рейтинга, да к тому же на соседних незавидных позициях, вряд ли может быть совпадением. Вероятно, ни конструктив, ни цена не пришлись по вкусу российским автомобилистам. Кроме того, после прошлогоднего рестайлинга кроссовер потерял всякую индивидуальность, и теперь его невозможно отличить по дизайну от более мелких X-Trail и Qashqai. За три квартала в нашей стране было продано всего 338 автомобилей этой модели.

Фото: Infiniti

Infiniti QX80

Благодаря Nissan Pathfinder, втиснувшемуся на четвертую строку, QX80 перебрался на пятое место с конца рейтинга. Когда-то эксперты на вполне законных основаниях относили этот автомобиль к разряду универсальных внедорожников. Однако в последнем поколении он не только утерял раму, замененную несущим кузовом, но обрел независимые переднюю и заднюю подвески, причем с пневмоэлементами. Его абсолютный клон Nissan Patrol не выдержал такого издевательства и покинул российский рынок, но QX80 продолжает мужественную борьбу за покупателя, впрочем, безуспешно. За январь-сентябрь наши соотечественники купили всего 365 «восьмидесяток».

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17 октября 2017
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