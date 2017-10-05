Для владельцев автомобилей LADA выпустили мобильное приложение

— В приложении LADA Connect реализованы функции удаленного управления системами автомобиля: открытие/закрытие дверей и багажника, управление системами автозапуска/предпусковыми подогревателями и штатной сигнализацией. С помощью LADA Connect вы всегда сможете быть на связи со своим автомобилем, контролировать где он, заведен ли двигатель, сколько осталось бензина и какой заряд аккумулятора, — говорится в описании к приложению на сайте Google Play.

Кроме того, как следует из сообщения, владельцы машин LADA смогут пользоваться функцией удаленной диагностики — оперативно получать информацию о существующих неисправностях. Также сервис способен оценить уровень водительского мастерства и дать некоторые рекомендации. В частности, программа подскажет, как сократить расход топлива, уменьшить износ деталей и сэкономить на штрафах. Еще одна полезная «фишка» — оповещение об эвакуации, ДТП или каких-либо других внешних воздействиях, которые могут причинить вред автомобилю.

По предварительным данным, первыми системой, которая представляет собой телеметрический модуль, подключаемый к диагностическом разъему машины, и мобильное приложение, обзаведутся седаны и универсалы Vesta. Что же касается сроков, то рыночный запуск сервиса намечен на 2018 год.