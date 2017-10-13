Gett обвиняет «Яндекс.Такси» в слежке за клиентам

– «Яндекс» каким-то образом довольно много знает о том, что происходит на вашем мобильном устройстве, например, когда вы начинаете ездить на Gett. Попросили ФАС разобраться, — говорит основатель Gett Дэйв Вайсер.

Странную закономерность заметил один из пользователей сервиса. По его словам, как только он загрузил на свой смартфон приложение Gett, тарифы «Яндекс.Такси» внезапно снизились.

Любопытно, что по результатам собственного исследования компании Gett, стоимость поездки у «Яндекс.Такси» и вправду на 60% дешевле, если на мобильном устройстве также установлено приложение «Гетт». По мнению независимых экспертов, к которым обратились представители израильской компании, «Яндекс» «видит» все скачанные на смартфон программы.

В свою очередь, в «Яндексе» утверждают, что их приложение имеет точно такой же доступ к личной информации пользователей, как и у других операторов. Установленные программы, цвет гаджета и размер его экрана никак на стоимость поездки не влияют.