Новый календарь Pirelli опять раздел фотомоделей

К съемкам нового календаря фотограф привлек 18 персонажей, среди которых актеры, музыканты, политические активисты и, конечно же, яркие фотомодели. Среди них — британская фотомодель и активистка феминистского движения ганского происхождения Абвоа Абоа, немецкая фотомодель сенегальского происхождения Альфа Диа, австралийская фотомодель родом из Южного Судана Даки Тот.

-- Существует бесконечное число пересказов Алисы, но основной задачей было найти новую и оригинальную точку зрения — характеризует свою работу фотограф Тим Уокер.