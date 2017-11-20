Новый календарь Pirelli опять раздел фотомоделей

Фото: Pirelli
В Нью-Йорке состоялась презентация знаменитого календаря Pirelli на 2018 год. К его созданию приложил свою руку британский фотограф Тим Уокер, показавший героинь на фоне необычных декораций и сказочных мотивов, навеянных классическим произведением английской литературы «Приключения Алисы в стране чудес».
Мирон Горин

К съемкам нового календаря фотограф привлек 18 персонажей, среди которых актеры, музыканты, политические активисты и, конечно же, яркие фотомодели. Среди них — британская фотомодель и активистка феминистского движения ганского происхождения Абвоа Абоа, немецкая фотомодель сенегальского происхождения Альфа Диа, австралийская фотомодель родом из Южного Судана Даки Тот.

-- Существует бесконечное число пересказов Алисы, но основной задачей было найти новую и оригинальную точку зрения — характеризует свою работу фотограф Тим Уокер.

Кроме того, в съемках для календаря Pirelli приняли участие гамбийская активистка защиты прав женщин Джаха Дукурех, британская фотомодель Кинг Овусу, мексиканская актриса кенийского происхождения Люпита Нионго, британская топ-модель и актриса Наоми Кэмпбелл, а также американская фотомодель Слик Вудс и южноафриканская фотомодель и адвокат Тхандо Хопа.

Издание 2018 года нашло тсвое воплощение в 28 кадрах, отснятых в двадцати уникальных декорациях.

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20 ноября 2017
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