Тест-драйв самых мощных Datsun: жарим по-полной

Фото автора и компании-производителя
С момента запуска продаж седана Datsun on-DO и его сородича в кузове хетчбэк mi-DO японцам удалось пристроить по всему миру свыше 280 000 автомобилей, причем 80 000 из них было продано в России. А скоро датсуноманов у нас станет гораздо больше — у «бюджетников» появилась новая модификация.
Вячеслав Василенко

Если вы думаете, что на русско-японских машинах невозможно «прожарить» на все деньги, то сильно ошибаетесь. С появлением нового 1,6-литрового бензинового мотора под капотом Datsun on-DO и mi-DO эти автомобили стали такими же безумными, как главные герои фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».

Конечно, старый жигулевский двигатель о 87 лошадях тоже неплохо ускорял авто, особенно под горку. Во всяком случае, владельцы LADA и Datsun на недостаток тяги не жаловались никогда. И плевать им было, что их динамикой оставались недовольны другие участники дорожного движения, которым приходилось тащиться по трассе за очередным «овощем» в ожидании прерывистой линии разметки.

Теперь все изменилось. Нет, в пушечный снаряд «Датсун», конечно, не превратился, но содержание адреналина у него в крови явно повысилось.

Совершенно новым двигатель мощностью 106 сил и с 148 Нм крутящего момента не назвать. Этот агрегат уже знаком нам по вазовским Kalina, Granta и Vesta, а с недавнего времени он устанавливается и на LADA Largus. Мотор обладает прекрасными эксплуатационными характеристиками, а по части разгона так вообще доставляет ладоводам нескончаемые автооргазмы.

В случае с Datsun ситуация выглядит еще интереснее — у пятискоростной коробки передаточное отношение главной пары составляет 3,9, в то время, как у вазовских поделок оно равняется 3,7. Да и сам двигатель подвергся специальным калибровкам. В результате — я прямо-таки вижу, как поклонники отечественного автопрома сейчас от зависти начнут грызть ногти на ногах — обе машины с японским шильдиком научились мягко и плавно трогаться с места, избавились от задержек и рывков при ускорении, а также стали менее прожорливыми.

Ну а на ходу автомобиль, как говорят дети, и те самые герои фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» — гонка! Понятное дело, что это не Ferrari и даже не LADA XRAY с его волнительно быстрыми 122 «скакунами» под капотом. Но резво сорвать машину с места и без дрожи в коленях обогнать на трассе фуру никакого труда не составит.

Кстати, движок — не единственная радость, доступная будущим владельцам в свежей модификации. Помимо прочего, в on-DO и mi-DO появились круиз-контроль с ограничителем скорости, новый плафон освещения салона, двухструйные форсунки стеклоомывателя и удлиненные брызговики.

Кроме того, на смену раздражающей зеленой подсветке щитка приборов пришла мягкая белая, как в автомобилях родственного Nissan, а акустический комфорт обеспечен щедрым набором дополнительных звукопоглощающих материалов. Пожалуй, тише бывает только в очереди к венерологу.

А еще в «Датсунах» отныне можно со спокойной совестью забыть выключить музыку, покидая машину, без опаски посадить аккумулятор — льющаяся из более качественных, нежели раньше, динамиков любимая композиция через десять минут отключится самостоятельно.

Финальным аккордом коды под названием «Модернизация» стали новый клапан вакуумного усилителя тормозов, уменьшенные до минимума зазоры по кузову и лакокрасочное покрытие, которое теперь вроде бы не боится коррозии. Впрочем, что касается последнего пункта, то это скоро будет проверено опытным путем.

В общем, надо признать, что автомобили Datsun заметно прибавили в качестве, стали богаче по оснащению и опциям, а также научились быстро ездить и достойно тормозить.

Разница 106-сильной модификации в цене по сравнению с младшей версией и on-DO, и mi-DO составляет смешные 15 000 рублей. Ну а пока мы здесь смеемся, интересно — в дилерских центрах уже выстраиваются очереди?

бензин, АВТОВАЗ, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, ДВС, автозаводы, новая модель, седан, дешевые машины, бюджетные авто, технология, автосалоны, купить машину, автопутешествие, автотуризм
17 ноября 2017
243
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы