Тест-драйв самых мощных Datsun: жарим по-полной

Если вы думаете, что на русско-японских машинах невозможно «прожарить» на все деньги, то сильно ошибаетесь. С появлением нового 1,6-литрового бензинового мотора под капотом Datsun on-DO и mi-DO эти автомобили стали такими же безумными, как главные герои фильма «Страх и ненависть в Лас-Вегасе».

Конечно, старый жигулевский двигатель о 87 лошадях тоже неплохо ускорял авто, особенно под горку. Во всяком случае, владельцы LADA и Datsun на недостаток тяги не жаловались никогда. И плевать им было, что их динамикой оставались недовольны другие участники дорожного движения, которым приходилось тащиться по трассе за очередным «овощем» в ожидании прерывистой линии разметки.

Теперь все изменилось. Нет, в пушечный снаряд «Датсун», конечно, не превратился, но содержание адреналина у него в крови явно повысилось.