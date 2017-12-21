Парковки в Москве на праздники станут бесплатными

Фото: www.mos.ru
Как сообщает мэрия Москвы, в новогодние каникулы припарковать автомобиль можно будет бесплатно как на улицах города, так и в центре. Этот режим будет действовать с 31 декабря по 8 января 2018 года.
Эдуард Раскин

Пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москва порадовала столичных жителей:

— Традиционно во время новогодних каникул парковка в столице для всех автомобилистов будет бесплатной. В эти дни интенсивность дорожного движения снижается. Горожане и туристы смогут оставить автомобиль в пешей доступности от праздничных площадок и достопримечательностей.

Оставить свою машину можно будет бесплатно на любой уличной городской парковке. При этом стоянки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам. Их около 80, они действуют круглосуточно, включая выходные и праздники. Размер и способ оплаты указан на информационных стендах при въезде на такие парковки.

При этом водителям, естественно, необходимо будет оставлять машины только в разрешенных для этого местах: сотрудники дорожной инспекции и «Администратора московского парковочного пространства» в праздники усилят контроль за соблюдением правил парковки.

парковка, платная парковка, платные дороги
21 декабря 2017
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