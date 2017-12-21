Парковки в Москве на праздники станут бесплатными

Пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москва порадовала столичных жителей:

— Традиционно во время новогодних каникул парковка в столице для всех автомобилистов будет бесплатной. В эти дни интенсивность дорожного движения снижается. Горожане и туристы смогут оставить автомобиль в пешей доступности от праздничных площадок и достопримечательностей.

Оставить свою машину можно будет бесплатно на любой уличной городской парковке. При этом стоянки со шлагбаумами продолжат работать по действующим тарифам. Их около 80, они действуют круглосуточно, включая выходные и праздники. Размер и способ оплаты указан на информационных стендах при въезде на такие парковки.

При этом водителям, естественно, необходимо будет оставлять машины только в разрешенных для этого местах: сотрудники дорожной инспекции и «Администратора московского парковочного пространства» в праздники усилят контроль за соблюдением правил парковки.