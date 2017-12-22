Как парконы будут оказывать первую медицинскую помощь

В состав экипажей не планируется вводить дипломированных медиков, а без профильного образования сделать можно не так уж много — поддержать человека до приезда «скорой помощи».

Как сообщил «Известиям» руководитель Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев, в 2018 году парконы оснастят аптечками для оказания первой помощи:

– Наши водители периодически сталкиваются с такими ситуациями, когда, например, пешеходу на улице становится плохо, или водителю, или пассажиру в автомобиле. В следующем году мы хотим оснастить наклейками наши машины. Тогда люди будут знать, что всегда могут обратиться к водителю мобильного комплекса и у него обязательно будет все необходимое для первой помощи.

В набор лекарственных средств войдут спасательное покрывало, обезболивающие и ранозаживляющие медикаменты, а именно: спазмалгон, но-шпа, дротаверин, папазол, перекись водорода, антисептик-гель, бальзам для обработки ран и ожогов, медицинский клей БФ. Водителям выдадут специальные инструкции о том, в каких случаях какие препараты применяют.

Портал «АвтоВзгляд» напоминает, что в настоящее время дежурство на московских улицах несут 375 комплексов фотовидеофиксации — или по-другому парконов.